Beursblik: analisten vol vertrouwen in eerste kwartaal ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft de eigen outlook voor het eerste kwartaal gehaald. Dit denken althans analisten geraadpleegd door ABM Financial News.

ASML opent aanstaande woensdag de boeken over de eerste drie maanden. In Veldhoven is daarvoor een outlook afgegeven van een omzet van 3,9 tot 4,1 miljard euro met een brutomarge van 50 tot 51 procent.

Analisten hebben er, zoals eigenlijk altijd, vertrouwen in dat ASML de eigen beloftes zal waarmaken. De consensus rekent op een omzet van 4,0 miljard euro, met een brutomarge van 50,5 procent. De winst per aandeel wordt ingeschat op 2,57 euro.

De markt let daarom vooral op de outlook die ASML afgeeft. Voor het tweede kwartaal rekent de consensus op een omzet van 3,9 miljard euro met een marge van 49,6 procent.

Voor heel 2021 verwacht ASML "nog een jaar van groei, aangejaagd door een sterke vraag naar Logic en een aanhoudend herstel in het geheugensegment". Dat zou zich moeten vertalen in een omzetgroei naar 15,7 miljard euro, een stijging op jaarbasis van circa 12 procent. EUV zal zelfs met ongeveer 30 procent groeien.

Analist Marc Hesselink van ING noemde de omzetgroei van 12 procent aan de voorzichtige kant.

Bij de jaarcijfers zei CFO Roger Dassen ook dat er meer groei in het vat zit, maar dan moeten er niet meer beperkingen "op het geopolitieke vlak en de exportcontrole komen. Dan zit er meer potentie in de groeicijfers", denkt de CFO. Die beperkingen zullen volgens de financieel topman "een belangrijke dynamiek" blijven voor iedereen om in de gaten te houden.

Menig analist had bij de afgelopen kwartaalcijfers al op een outlookverhoging door ASML gerekend.

Bank of America verwacht daarom dat ASML bij de kwartaalcijfers deze week de outlook voor 2021 alsnog zal verhogen, naar een groei van circa 15 procent. De bank zelf mikt al op 16,5 procent.

Ook denkt Bank of America dat ASML bij de beleggersdag in september de doelstellingen voor 2025 zal verhogen. De analisten van de Amerikaanse bank rekenen op een omzet in 2025 van 25,1 miljard euro met een winst per aandeel van 23,40 euro. Dat is overigens 3 en 18 procent boven de consensus.

In aanloop naar de kwartaalcijfers hebben verschillende analisten hun koersdoelen voor het aandeel al stevig verhoogd.

Credit Suisse verhoogde vorige week het koersdoel van 540,00 naar 630,00 euro, Bank of America hervatte het volgen van ASML met een koersdoel van 677,00 euro en was daarmee kortstondig de grootste fan van de Veldhovense toeleverancier, maar een dag later verhoogde Degroof Petercam het koersdoel zelfs van 450,00 naar 680,00 euro.

Het aandeel ASML daalde maandagmiddag 0,5 procent tot 533,60 euro.