Beursblik: hogere omzet AkzoNobel verwacht

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in de eerste drie maanden van 2021 op jaarbasis naar verwachting meer omzet en winst behaald. Dit blijkt uit de geüpdate bedrijfsconsensus van Vara Research op basis van 14 geraadpleegde analisten. Vorige week kwam de Amerikaanse rivaal PPG al met sterke cijfers, en dat is een gunstig voorteken voor AkzoNobel, volgens analisten van Morgan Stanley. In het eerste kwartaal behaalde het verf- en chemieconcern volgens de analistenprognose een omzet van ruim 2.127 miljoen euro, tegenover 2.058 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. In het afgelopen vierde kwartaal kwam er een omzet van 2.209 miljoen euro in de boeken. Morgan Stanley denkt dat de volumes bij AkzoNobel afgelopen kwartaal met 7,1 procent zijn gestegen en dat de prijzen 1,3 procent hoger uitvielen. Na een EBITDA en nettowinst van respectievelijk 333 miljoen en 167 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020, rekent de markt voor het eerste kwartaal van dit jaar op 362,6 miljoen en 179,8 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2020 kwam het EBITDA uit op 302 miljoen euro en de nettowinst op 114 miljoen euro. Volgens analisten van Credit Suisse is er zelfs opwaarts potentieel ten opzichte van de consensusverwachting. Outlook AkzoNobel gaat voor dit jaar uit van een zogeheten 'return on sales' die 50 basispunten hoger ligt dan de 15,0 procent die over 2020 werd gerapporteerd. Voor 2021 rekent de analistenconsensus in de actuele prognose op een omzet van 9.090 miljoen euro, een EBITDA van 1.603 miljoen euro en een nettowinst van 811 miljoen euro. Grondstofprijzen blijven een heikel punt, volgens Morgan Stanley, waarbij het tweede kwartaal vermoedelijk het meest lastig lijkt te worden. Credit Suisse wijst er echter op dat AkzoNobel een aanzienlijk deel van zijn grondstoffen in het eerste kwartaal heeft ingekocht, voordat de prijzen in de petrochemie opliepen. Dit zou in de loop van het jaar een rugwind van 30 miljoen euro aan EBIT-resultaat moeten opleveren, aldus de Zwitserse bank. De analisten van Credit Suisse verhoogden vorige week hun koersdoel op het aandeel van 104,00 naar 107,00 euro, bij een ongewijzigd Outperform advies. Ook UBS verhoogde recent zijn koersdoel op AkzoNobel, van 89,00 naar 97,00 euro bij een onveranderd Neutraal advies. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies en een koersdoel van 112,00 euro. Het aandeel AkzoNobel noteerde maandagmiddag fractioneel hoger op 101,90 euro. Het concern opent woensdag voorbeurs de boeken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

