Wall Street opent licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan dinsdag naar verwachting vlak tot licht hoger van start.

Futures op de S&P 500 en Nasdaq index noteerden een half uur voor het openingssignaal respectievelijk onveranderd en 0,4 procent hoger.

Beleggers maken zich op voor het cijferseizoen, dat woensdag van start gaat met de kwartaalcijfers van onder meer Goldman Sachs, Wells Fargo en JPMorgan.

"Dat de resultaten een stuk hoger zullen liggen dan vorig jaar, is geen verrassing", aldus Wiersma. "De vraag is alleen: hoe hoog? En kunnen bedrijven de hooggespannen verwachtingen van analisten nog overtreffen?", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Er werd met veel aandacht uitgekeken naar de Amerikaanse inflatie. Economen rekenden op een prijsstijging van 0,5 procent op maandbasis en 2,5 procent op jaarbasis.

De prijsstijging op maandbasis kwam daadwerkelijk uit op 0,6 procent en op jaarbasis ging het om 2,6 procent.

Vooral energie werd duurder. De energieprijzen stegen in maart met 5,0 procent, terwijl de voedselprijzen met slechts 0,1 procent op maandbasis toenamen.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in maart 0,3 procent op maandbasis. Hiervoor was een stijging met 0,2 procent voorspeld.

In een interview met 60 Minutes toonde Fed-voorzitter Jerome Powell zich dit weekend optimistisch over de Amerikaanse economie, maar benadrukte hij volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ook "dat 2021 niet het jaar wordt dat er veranderingen komen in het monetaire beleid."

"We denken dat we het punt hebben bereikt dat de economie veel harder begint te groeien en de banengroei flink versnelt", aldus Powell. Hij rekent erop dat de Amerikaanse economie maanden achtereen meer dan 1 miljoen nieuwe banen per maand zal opleveren.

Powell wil pas nadenken over een renteverhoging als er sprake is van maximale werkgelegenheid en de inflatie al enige tijd boven 2 procent zit. "Het zal een tijdje duren voor we dat in orde hebben", aldus de bankier.

Het vertrouwen onder het Amerikaanse mkb bleek opnieuw gestegen.

De euro/dollar handelde op 1,1921 Olie werd ruim een procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,67 en een Bitcoin kost vandaag 62.989 dollar, een nieuw record.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Johnson & Johnson opent vermoedelijk 2,6 procent in de min. De Amerikaanse toezichthouder wil het prikken met het coronavaccin van Johnson & Johnson tijdelijk stopzetten nadat bij zes vrouwen bloedstolsels zijn vastgesteld. Eén persoon is inmiddels overleden. Onderzoek moet uitwijzen of het vaccin veilig kan worden blijven ingezet.

Nvidia eindigde maandagavond 5,6 procent hoger, nadat de fabrikant van onder meer videokaarten en chipsets liet weten in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet te hebben geboekt dan verwacht. Nvidia denkt in het afgelopen kwartaal een omzet te hebben gerealiseerd van 150 miljoen dollar uit de verkoop van zijn chip voor het ‘minen’ van cryptovaluta. Eerder werd nog gemikt op een omzet van 50 miljoen dollar. De openingsindicatie dinsdag is ook positief.

Volgens Bloomberg wil de Duitse toezichthouder voorkomen dat Facebook via WhatsApp nog langer data verzamelt. Ongeveer 60 miljoen Duitsers gebruiken WhatsApp. Facebook lijkt hoger te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten maandag met kleine verliezen. De Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.745,40 punten, de breder samengestelde S&P 500 index maakte een pas op de plaats op 4.127,99 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in op 13.850,00 punten.