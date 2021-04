VEB krijgt nul op rekest bij Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen gaat niet in op het verzoek van de VEB om meer financiële details over de verschillende segmenten prijs te geven. Dit bevestigde econoom Jasper Jansen van de VEB donderdag tegenover ABM Financial News na afloop van de jaarvergadering van Alfen.

In aanloop naar deze vergadering stuurde de VEB Alfen een brief, waarin het kritiek uitte op de beperkte informatie die het snelgroeiende bedrijf verstrekt aan zijn aandeelhouders.

"Beleggers zijn lyrisch over het aandeel, maar om een goede inschatting te maken van het potentieel van Alfen is cruciaal om te weten hoe winstgevend elk van de drie activiteiten is, en hoe hoog de investeringen in bijvoorbeeld fabrieken en werkkapitaal liggen", aldus de VEB.

De VEB stelde in zijn brief ook dat de "gebrekkige openheid" van Alfen op gespannen voet staat met de boekhoudregels. Die schrijven voor dat bedrijven meer financiële informatie moeten verstrekken als segmenten een zekere omvang hebben.

Volgens Alfen is het evenwel niet mogelijk, vanwege het boekhoudsysteem die de onderneming gebruikt, om cijfers per segment op te leveren, "en dat bevestigde de accountant donderdag", aldus Jansen. "En dan is er een uitzondering toegestaan."

De VEB zette in de vergadering wel vraagtekens bij die uitleg van Alfen. Zonder te weten wat het verschil in marge is tussen een laadpaal en batterijsysteem is het onmogelijk voor het management om Alfen goed aan te sturen, vindt Jansen. "Het lijkt er sterk op dat Alfen deze interne informatie wel heeft maar niet met de buitenwacht wil delen."

Ondanks dat Alfen dus niet verplicht is om per segment verantwoording af te leggen, deed Jansen namens de VEB donderdag een dringend verzoek dit toch te doen.

"Het succes [van Alfen] schept ook verplichtingen", meent Jansen, die tevens opmerkte dat het bedrijf goed groeit, met goede marges. "Adel verplicht", aldus de econoom van de VEB.