Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van het optreden van voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell vanavond rond het sluiten van de Europese markten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een stijging van 0,3 procent op 431,20 punten. De Duitse DAX noteerde onveranderd 15.174,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,4 procent met een stand van 6.153,57 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,2 procent naar 6.899,05 punten. Vanochtend vroeg kwam in Japan al een gestegen consumentenvertrouwen over maart naar buiten. De Duitse fabrieksorders liepen in februari meer op dan voorzien. In de eurozone werden de producentenprijzen over februari gepubliceerd met een stijging op maandbasis die iets onder de verwachting uitkwam. Voor de Amerikaanse steunaanvragen die vanmiddag naar buiten komen worden er 694.000 verwacht. Voorafgaand aan de steunaanvragen publiceert de Europese Centrale Bank de notulen van de meest recente beleidsvergadering. De hoop is dat de ECB iets meer inhoud geeft aan de toezegging dat de aankoop van staatsobligaties wordt versneld. Sprekers zijn donderdag hoofdeconoom van de Bank of England Andy Haldane, de voorzitter van de Fed van St. Louis James Bullard en collega Neel Kashkari van de Fed van Minneapolis. Bij de toespraak van Powell zal de markt letten op eventuele aanpassingen in zijn visie en de impact van het infrastructuurplan van de overheid van 2 biljoen dollar. Olie noteerde donderdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 59,33 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 62,86 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1867. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1876 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1866 op de borden.



Bedrijfsnieuws Een tweetal private equity-investeerders heeft de handen ineengeslagen om een bod te doen op KPN, in een deal die het telecombedrijf zou waarderen op meer dan 15 miljard dollar, omgerekend circa 12,6 miljard euro. Dit schreef The Wall Street Journal woensdagavond laat op basis van bronnen. De koers van het aandeel noteerde een winst van 2,4 procent. Prosus bevestigde donderdag de verkoop van een belang van 2 procent in Tencent in één keer voor omgerekend 12,3 miljard euro. Aanleiding voor Prosus om een deel van zijn aandelen Tencent te verkopen was niet het einde van de 'lockup'-periode, maar de kansen die het bedrijf ziet om hoge rendementen elders te behalen met investeringen. Dat zei CEO Bob van Dijk van Prosus donderdag in een toelichting op de verkoop. De koers van het aandeel Prosus noteerde 0,7 procent hoger. In Parijs en Frankfurt bewogen de koersen van de hoofdaandelen niet al te afwijkend ten opzichte van de slotnoteringen van woensdag. Op de beurs van Frankfurt steeg de koers van het aandeel Delivery Hero met 2 procent. Berenberg gaat na de beursgang het aandeel Deliveroo volgen met een Houden advies en een koersdoel van 3,10 Britse pond. De analisten zien evenwel meer potentie in rivaal Delivery Hero. Het aandeel Deliveroo daalde 0,4 procent naar 2,85 pond.



In Parijs won het aandeel Hermès International 2,7 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.079,89 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.446,59 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.688,84 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

