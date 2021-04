Groeiversnelling luchtvrachtvervoer - IATA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het luchtvrachtvervoer in de mondiale luchtvaartsector is in februari sterker gestegen dan een maand eerder. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag. Het luchtvrachtvervoer steeg in februari met 9 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Daarmee was de stijging sterker dan in januari Op maandbasis werd er in februari 1,5 procent meer vracht vervoerd, aldus IATA. Alle regio's kenden groei, met uitzondering van Latijns-Amerika. De beladingsgraad kwam in februari uit op 57,5 procent en blijft daarmee volgens de organisatie ook in de lift. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

