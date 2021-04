AEX scherpt record aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de eerste dag na een lang Paasweekend positief begonnen. Bij een slot van 713,28 punten, wist de AEX zijn kersverse record van vorige week direct aan te scherpen. De index steeg dinsdag 0,7 procent.

"Persoonlijk ben ik van mening dat het mooiste nog voor ons ligt. Nu de AEX-index steeds meer verandert in een tech-index zal dat mogelijk ook het rendement ten goede komen", aldus Justin Blekemolen van Lynx.

Op korte termijn is er kans op een beperkte terugval, denkt de beleggingsspecialist. Toch is de stijgende trend intact, mits de AEX niet onder de 689 punten zakt.

"Daaronder verzwakt het extreem positieve technische beeld iets", aldus Blekemolen, die een korte termijn koersdoel voor de AEX heeft van 744 punten.

Dinsdag was de eerste gelegenheid voor de Europese markten om te reageren op het sterke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verscheen. Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen wees daarnaast op de sterke inkoopdata uit de VS die maandag verschenen. Woensdag volgen die uit de eurozone.

Het Internationaal Monetair Fonds kwam vanmiddag met nieuwe economische voorspellingen. In januari rekende het IMF op een groei van 5,5 procent voor de wereldeconomie in 2021 en inmiddels is dit 6 procent. De groeiprognose voor de VS werd opwaarts bijgesteld van 5,1 naar 6,4 procent en die voor de eurozone van 4,2 naar 4,4 procent.

Volgens Gita Gopinath van het IMF wordt het pad uit de "economische en gezondheidscrisis steeds meer zichtbaar." De econoom waarschuwde echter dat de vooruitzichten hoogst onzeker zijn en afhankelijk van de race tussen het coronavirus en de vaccins.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1817, terwijl een vat West Texas Intermediate 3,6 procent duurder werd. Maandag daalde de olieprijs nog ruim 4 procent vanwege de zorgen over de vraag naar olie.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen kreeg een trading update van Besi dinsdag een positief onthaal met een koersstijging van meer dan 5 procent. De orders in het eerste kwartaal van 2021 verdubbelden ruimschoots. ING sprak van een "extreem sterke" ordergroei.

Sectorgenoot ASMI klom bijna 4 procent. Prosus en Just Eat Takeaway belandden onderaan in de AEX met verliezen van ruim een procent.

In de AMX ging Basic-Fit aan kop, met een winst van bijna 5 procent. Pharming leverde bijna 2 procent in en was daarmee de sterkste daler.

Air-France-KLM steeg 1,6 procent. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern ontvangt van de Franse overheid nog eens 4 miljard euro voor de herkapitalisatie van de luchtvaartmaatschappij. Het betreft een kapitaalverhoging van 1 miljard euro. Daarnaast worden leningen ter waarde van 3 miljard euro omgezet in eeuwigdurende hybride obligaties. ING noemde het steunpakket een stap vooruit, maar er zijn volgens de bank meer maatregelen nodig om de luchtvaartmaatschappij uit de problemen te helpen. Het steunpakket is gericht op Air France. Bij KLM is de acute nood minder hoog, zo stelde minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdag.

In de AScX wonnen Ordina, Kendrion en Lucas Bols 4 tot bijna 7 procent. Sif ging er bijna 2 procent op achteruit.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerde de Amerikaanse beurzen overwegend licht hoger. De S&P 500 scherpte daarmee het maandag gevestigde record aan. De Dow Jones index, die maandag ook op een nieuwe recordstand sloot, deed dinsdag een stapje terug.