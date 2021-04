Correctie: Baker Hughes en Plug Power investeren in waterstoftechnologie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Plug Power

(ABM FN-Dow Jones) Een drietal bedrijven, waaronder Baker Hughes en Plug Power richten een fonds op dat zich richt op investeringen in waterstoftechnologie. Dit werd maandag bekend. Het fonds, dat in euro's wordt uitgedrukt, financiert uitsluitend projecten die verband houden met de productie, opslag en distributie van waterstof. Baker Hughes investeert samen met Chart Industries elk 50 miljoen euro, of gezamenlijk 120 miljoen dollar en Plug Power investeert 160 miljoen euro, of omgerekend 200 miljoen dollar in het FiveT Hydrogen Fund. Beleggers zullen begin 2022 de eerste toezeggingen in contanten aan het fonds bijdragen, volgens de drie bedrijven, die in totaal zo'n 1 miljard euro hopen op te halen via het fonds. Correctie: om miljard aan te passen in miljoen in de derde alinea. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

