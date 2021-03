Banengroei bedrijfsleven VS flink toegenomen

NEW YORK (ANP/RTR) - De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in maart flink toegenomen in vergelijking met een maand eerder. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er afgelopen maand 517.000 nieuwe banen bij. Dat is de sterkste toename in zes maanden.

Het cijfer viel wel wat minder sterk uit dan gedacht, want economen rekenden in doorsnee op een aanwas van 550.000 nieuwe banen. In februari werd de groei opwaarts herzien tot 176.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij bedrijven in de Verenigde Staten. Eerder werd hier een stijging met 117.000 banen gemeld.

De verbeterende banencijfers lijken aan te geven dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het herstellen is van de coronapandemie, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de crisis. Vorige week werd al bekend dat de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS naar het laagste niveau waren gedaald sinds maart vorig jaar.

Dienstensector

Met name in de Amerikaanse dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, toerisme en detailhandel, kwamen er fors meer banen bij dankzij de geleidelijke heropening van de economie. Die sector had eerder juist veel last van de lockdowns omdat winkels en horeca dicht moesten.

De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.