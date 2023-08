Even aangekeken, de interpretatie van de cijfers en wat er precies instond..

En de koersontwikkeling van ABN AMRO.

En ja hoor! lager ondanks een 400 a 500 miljoen meer winst dan verwacht..



Het is heel simpel. Swaak is een Marionet van het kabinet!

Doet precies wat hem opgedragen is.

En dat is zo veel mogelijk geld op de balans van ABN vasthouden. Teneinde zo ABN rijp te maken voor een overname van Franse grootbank BNP Paribas..



Swaak is zich ook dan een hoedje geschrokken toen hij 870 miljoen marge aan moest gaan kondigen als kwartaal resultaat. De aandeelhouders zouden maar zo een dividendverhoging verwachten of een superdividend of een aankondiging van een eigen aandelen inkoopprogramma.. Of een combinatie van de drie..



Hoe voorkomen we dat al die gratis honderden miljoenen wegvloeien uit de Staatsruif, euh, herstel, de ABN-balans..?



Nou, heel simpel, we kondigen vooral geen eigen aandelen inkoopprogramma aan (nog) in Q3 zal dat wel een keer moeten, anders gaan de grootaandeelhouders al helemaal muiten..

En we drukken de 400 miljoen extra winst met zogenaamde extra kosten van RaRa, hoe kan het? Precies ook die 400 miljoen extra winst..

We nemen 2 delen inflatie, een beetje extra aml-kosten(witwascontrole moet van staat) kosten. We schudden een keer en we geven er een goede

klap op. En ziehier: precies exact de de kosten die we nodig hebben om de overwinsten te drukken, worden even via een boekhoudkundige trucks weggeboekt. En klaar is Kees!



Vadertje Staat heeft Swaak niet voor niets bij een accountantskantoor weggeplukt.. Beetje creatief boekhouden was nodig in de toekomst. Heeft NLFI goed ingeschat..



Dus vandaag met als gevolg voor de zittende aandeelhouders: een klein miljard kwartaal winst en een koersdaling, op aankondiging voor de aandeelhouder een minimale verhoging van het interim-dividend en verder niets! Het slaat in feite nergens op. Deze hele charade is bedoeld om ABN nog vetter te mesten als overname bruid en nergens anders voor..



Ik denk dat ABN met de huidige TIER-1 ratio’s nu zo’n beetje een 10 á 12 miljard vrije cash op de balans heeft staan. Allemaal vastgehouden voor BNP P. Als bruidsschat.. Zit allemaal in te dikke stroppenpotten en reserves die veel te hoog zijn voor de minimale Basel III akkoord kapitaalseisen..



Maar wat Swaak en de NLFI vergeten is dat ABN zo natuurlijk nooit op eigen kracht kan stijgen.. Naar een koers waarop een overnamebod van 23 of 24 geloofwaardig wordt.. Daar heb je een koers van € 17 voor nodig.. Als je ook nog nieuwe instappers wil aantrekken, zul je toch wat meer moeten bieden.. Ook shorters kennen dit principe en dat is de reden dat wel dalen vandaag.. Nogmaals dit gaat nergens meer over en slaat nergens meer op..



Ergo: Swaak heeft de Q-cijfers (bewust) gemist en heeft weer een smet op zijn blazoen erbij gekregen.. Deze waardeloze, krachteloze slappe zak CEO zit er maar met 1 bedoeling: en dat is voor de staat, de NLFI, op de winkel passen en zo zuinig mogelijk zijn naar de zittende aandeelhouders. Die bestaan amper voor hem..!



Ik heb er als ABN AMRO aandeelhouder genoeg van! Zelf een aap had met deze Q-cijfers een homerun kunnen en moeten maken. En Swaak mist wéér!



Daarom: Weg met ABN-AMRO CEO Swaak: De Staatsmarionet van het kabinet!

(VEB met Class action Lawsuit en misschien Ondernemerskamer of AFM zelfs, kom er maar in!)



Enige voordelen zijn dan nog dat als er weer een eigen aandeleninkoop programma komt, ABN wel meer aandelen op lagere koersen kan inkopen, als schrale troost, heb je weer een paar centjes meer dividend per aandeel op jaarbasis en bij elke euro extra onnodig vastgehouden geld, zal de balans steeds meer aanzwellen, totdat BNP P helemaal ABN in feite voor niets kan inkopen, zonder risico, op 23.5… En dat geintje met die hogere kosten is sowieso maar eenmalig iets, ze moeten nu extra betalen aan premies om alle ingehuurde mankracht witwascontroles, weer te ontslaan, nu de witwascontroles (met dank aan Bunq, enige bank die nog een beetje wakker is in NL..) mogen die nu grotendeels geautomatiseerd afgehandeld worden..



Nogmaals: dit gaat helemaal nergens meer over! Wat Swaak doet en de koersontwikkeling. Dit ligt er zo verschrikkelijk dik bovenop, wat hier gebeurd, ik denk dat het serieus nu afwachten is op de eerste rechtszaken en dus Class Action Lawsuits van de grootaandeelhouders..



Weg met Staatsfarizeeër Swaak!!



Geef me een AB als je het hier mee eens bent, des te sterker zal onze stem klinken om Swaak weg te krijgen..!