Video: ASML en Shell favoriet voor komende maand

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggingsexperts zijn voor april wat voorzichtig gestemd, na vijf maanden op rij dat de AEX bovengemiddelde koerswinsten liet zien. Dit zei analist Corné van Zeijl van Cardano voor de camera tegen ABM Financial News. Klik hier voor: ASML en Shell favoriet voor komende maand "De experts vinden de euforie op de beurs van de afgelopen tijd wel een beetje too much", aldus Van Zeijl. Voor april is 31 procent van de experts optimistisch en 34,5 procent pessimistisch. "Sommige experts filosoferen wat deze rally zou moeten stoppen. Alleen door een hoge waardering gaan beurzen nooit naar beneden. Er moet vaak een trigger zijn. Maar niemand weet wat", aldus Van Zeijl. Voor komende maand hebben de experts vooral vertrouwen in ASML, Shell en ABN AMRO. Zij blijven liever weg bij Philips en Besi. "Philips staat al vijf maanden in dit rijtje. En dat is tot nu toe een goede keuze geweest", zei Van Zeijl. Bron: ABM Financial News

