Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 19,10 naar 19,90 euro, met behoud van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Johan Ekblom. De bank verwacht dat de consensusverwachtingen omhoog zullen gaan richting de eerstekwartaalcijfers op 15 mei. De vooruitzichten voor de rentebaten zijn verbeterd in de Benelux, merkte UBS eerder al op over ING, en dat geldt ook voor ABN AMRO. Hogere swaprentes betekenen dat het rendement op spaartegoeden waarschijnlijk meevalt, ondanks de hogere spaarrente die banken uitkeren. UBS zit voor de komende drie jaar daardoor 1 tot 5 procent boven de consensusverwachtingen voor de rentebaten. Dat ABN AMRO zijn verwachting van " rond 6,3 miljard" aan rentebaten dit jaar al bij de eerstekwartaalcijfers verhoogt, ziet analist Ekblom overigens niet zo snel gebeuren. Eerder bij de halfjaarcijfers, verwacht de analist. Ook de voorzieningen voor oninbare leningen zouden weleens kunnen meevallen, denkt UBS. De Zwitserse bank verhoogde zijn verwachtingen voor de winst per aandeel met 3 procent. Omdat het aandeel ING de laatste tijd zo sterk is gestegen, is het aandeel ABN AMRO relatief aantrekkelijker geworden, aldus Ekblom. Toch blijft de voorkeur bij ING liggen, omdat daar kansen liggen met een aankondiging van een aandeleninkoop en een beleggersdag in het verschiet, maar later dit jaar kan de volgorde wel eens veranderen, denkt Ekblom. Het aandeel ABN AMRO steeg donderdag 0,1 procent naar 15,57 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.