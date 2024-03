Video: bankaandelen bieden kansen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de inflatie hardnekkig blijft en centrale banken de rente misschien wat later en minder vaak gaan verlagen, gaat dit uiteindelijk wel degelijk gebeuren en dan bieden financiële waarden kansen. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5.? "We denken wel dat in de loop van het jaar de renteverlagingen er gaan komen", aldus Van Leenders. Wat betekent dat voor beleggers? Algemeen geldt dat groei-aandelen en techaandelen positief reageren op een dalende rente. "Maar die aandelen zijn al helemaal losgezongen van die rente en zijn enorm gestegen." "Als het economisch beter gaat wil je cyclische aandelen hebben." En volgens Van Leenders heeft de economie het beter gedaan dan verwacht, en inderdaad hebben cyclische aandelen het veel beter gedaan dan defensieve aandelen, "en eigenlijk veel meer dan de economische indicatoren laten zien". Dus pas op, er zit al heel veel in de koersen van cyclische aandelen, meent Van Leenders. Beleggers kunnen volgens Van Leenders wel kijken naar de financiële sector. "We zien nu dat de lange rente lager ligt dan de korte rente. En banken verdienen juist hun geld door kort geld aan te trekken en dat lang uit te lenen", aldus de expert van Van Lanschot Kempen. Dus als de centrale banken de korte rente wat verlagen en de rentecurve wat steiler wordt, "dan kunnen banken wat makkelijker geld verdienen". Klik hier voor: bankaandelen bieden kansen Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.