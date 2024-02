Update: winststijging ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2023 meer winst behaald, maar overtrof niet alle verwachtingen van de analisten. Dit bleek woensdag uit cijfers van de bank.

CEO Robert Swaak sprak van een sterk resultaat. De financiële resultaten over 2023 werden volgens de topman gekenmerkt door een verder herstel van de netto rentebaten door de terugkeer van positieve rentetarieven, en door de lagere bedrijfskosten en vrijgevallen risicovoorzieningen.

De nettowinst steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis van 354 miljoen naar 545 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2023 kwam de winst van de bank uit op 759 miljoen euro. Een consensus samengesteld door ABN AMRO zelf wees vooraf op een winst van 397 miljoen euro.

De operationele winst was 2,04 miljard euro, waar de consensus en analisten van ING op 2,06 miljard euro rekenden. Dat was wel meer dan de 1,86 miljard euro in het vierde kwartaal van 2022.

ABN AMRO zag de nettorentebaten uitkomen op 1,50 miljard euro, ondanks enige druk op de marges voor hypotheken en leningen aan particulieren, en het wegvallen van de vergoeding voor de minimumreserve-verplichting van de ECB. De analisten rekenden op 1,49 miljard euro. De rentebaten in 2024 zullen naar verwachting grotendeels in lijn zijn met die van 2023.

In het derde kwartaal van 2023 bedroegen de rentebaten 1,53 miljard euro.

De vrijval voor oninbare leningen, die in het derde kwartaal nog 21 miljoen bedroeg, kwam in het afgelopen kwartaal uit op 83 miljoen euro. Een jaar eerder ging er nog 32 miljoen euro in de zogeheten stroppenpot. De analisten hadden erop gerekend dat ABN AMRO 97 miljoen euro in de stroppenpot moest stoppen.

De operationele kosten stegen van 1,34 miljard euro in het vierde kwartaal van 2022 naar 1,46 miljard euro afgelopen kwartaal. In het derde kwartaal van dit jaar kwamen de operationele kosten uit op 1,23 miljard euro. ABN verwacht in 2024 circa 5,3 miljard euro aan kosten, omdat deze kosten gedurende het jaar hoog zullen blijven.

De kosten waren in het vierde kwartaal hoger door het vergroten van de ingezette middelen voor data capabilities, de verdere digitalisering van processen, en sustainable finance regulation, aldus topman Swaak.

De zogeheten cost/income ratio kwam uit op 71,6 procent. Die wil ABN AMRO in 2026 naar circa 60 procent hebben verlaagd, met een rendement op het eigen vermogen van 9 tot 10 procent. De CET1 ratio zal in dat jaar op 13,5 procent liggen, denkt de bank.

De CET1 ratio kwam eind december uit op 14,3 procent.

ABN kondigde verder woensdag een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 500 miljoen euro. Er werd een stabiel slotdividend van 0,89 euro per aandeel voorgesteld.

Het aandeel ABN AMRO sloot woensdag 6,6 procent hoger.

Update: om meer informatie over consensus en koers toe te voegen.