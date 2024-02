Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 14,30 naar 16,10 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport in reactie op de jaarcijfers van de bank. Het aandeel ABN AMRO steeg woensdag een stuk harder dan dat van sectorgenoten, volgens de analisten van Berenberg te danken aan de beter dan verwachte outlook voor de nettorentebaten en duidelijkheid rond de kapitaaldistributie. Berenberg zag ruimte om de winsttaxaties met 10 procent te verhogen. Toch waarschuwden de analisten dat het "pad naar winstgevende groei" erg smal blijft. En dat ABN AMRO in vergelijking tot de sector tegen een korting van 10 procent noteert, is volgens Berenberg dan ook terecht. Het aandeel ABN AMRO sloot woensdag op 14,33 euro. Bron: ABM Financial News

