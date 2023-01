Dit zegt Renewi over zichzelf (https://www.renewi.com/nl-nl/over-renewi):



We richten ons op het verkrijgen van waarde uit afval



Wij streven ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn door bij te dragen aan een duurzame samenleving voor onze belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, lokale gemeenschappen en onze aandeelhouders.



Wat bedoelen we met waste-to-product? Bij Renewi richten we ons exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten van afval.



Van de 14 miljoen ton afval die we jaarlijks verwerken, wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Daarop willen we verder bouwen.



Wij geloven dat onze unieke aanpak van waste-to-product aansluit bij sociale en regelgevende ontwikkelingen. De aanpak biedt tevens de meest kapitaal-efficiënte oplossing voor een effectief recycling- en afvalbeheer.



Renewi bestaat uit een aantal onderdelen en is bezig met het creeren van waarde uit afvalstromen.

3 bedrijfsonderdelen zijn:

1) Commercial (voornamelijk Benelux), die zich richt op ophalen, sorteren, behandelen en recyclen van allerlei afvalstromen. Hierin zijn dan weer te onderscheiden

-Construction and Demolition (NL)

-Industrial and Commercial

-Domestic and Hazardous (BE)]

2)Mineralz and Water, met bedrijfsonderdelen

-ATM (vervuilde grond)

-CFS (vervuild water)

-Mineralz (vervuilde mineraalrijke grond)



3)Specialties

-Municipal: richt zich op huishoudelijk afval

-Coolrec: recyclen van huishoudelijke apparatuur (koelkasten)

-Maltha: glasrecyclage



Daarnaast wordt er geinvesteerd in diverse op innovatieve recycling ge-ente technieken via samenwerkingen zoals bijvoorbeeld met :

IKEA : matrasrecycling

Norsol/Shell: Een bio-LNG installatie in het Amsterdams havegebied waar groenafval wordt omgezet in gas

Peelpioneers: recycling van sinaasappelschillen



2022 koersen: (dank aan lucas D):

Hoogste dagkoers 18 augustus 10,100

Laagste dagkoers 13 oktober 5,660



Financial Highlights van de website van Renewi zelf:



Underlying EBIT1 increased 16% to €75.2m (2021: €64.7m), on revenue up 4% to €952m (2021: €916m)

EBIT margin increased to 7.9% (2021: 7.1%) supported by good margins in the Commercial and Specialities divisions

Underlying EBITDA1 increased to €131.9m (2021: €126.6m)

Statutory profit of €53.4m (2021: €36.5m) as a result of increased EBIT and a net exceptional profit* of €10m

Core net debt# increased to €388m (March 2022: €303m), reflecting the initial debt impact of €66m for the Paro acquisition and €16m of innovation capital investments. Net debt to EBITDA of 1.7x (March 2022: 1.4x) in line with expectationsMain drivers of first half result included strong operational performance, balancing volume pressure with cost control, and margin management by passing inflation through to customers. Higher recyclate prices in Q1 and certain favourable one-off items supported the performance

(https://www.renewi.com/en/investors/investor-relations/results-centre)



Ik wens ieder een goed 2023, een jaar vol groeimogelijkheden en een stabielere koers.