Moeilijke marktomstandigheden Renewi houden aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft in het afgelopen kwartaal de moeilijke marktomstandigheden opgevangen met kostenmaatregelen en verwacht dat de tweede jaarhelft beter zal zijn dan de eerste. Echter, het waarschuwde ook dat de resultaten dit jaar minder zullen zijn dan de markt verwacht. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het recyclingbedrijf met noteringen in Londen en Amsterdam. Volgens het bedrijf hielden de uitdagende economische omstandigheden aan in verschillende sleutelmarkten waarin Renewi actief is. Vooral in de bouw- en sloopmarkt stonden de volumes onder druk. Anderzijds werd er wel goede vooruitgang geboekt op het vlak van de marge. De reorganisatie die 160 arbeidsplaatsen kost, is grotendeels in december afgerond. Dat levert een kostenreductie op van 5 miljoen euro. Renewi meldde verder dat de prijzen voor recycling stabiel bleven afgelopen kwartaal en "rond historische gemiddelden", met uitzondering van plastic. Daar bleef de zwakte aanhouden. Bij Mineralz & Water hield het positieve momentum aan en Specialties presteerde conform verwachting. Renewi verwacht een "sterkere prestatie" in de tweede jaarhelft dan in de eerste jaarhelft, onder meer te danken aan de maatregelen die het bedrijf doorvoert. Maar vanwege de zwakke marktomstandigheden zullen de jaarresultaten wel lager uitvallen dan wat de markt verwacht. Renewi wil in de tweede jaarhelft de kosten structureel met 15 miljoen euro verlagen, zo meldde CEO Otto de Bont begin november. In oktober zei Renewi nog voor dit lopende boekjaar te rekenen op een stabiele omzet en aanzienlijk sterkere EBIT-resultaten in de tweede helft van het boekjaar. Renewi zei dinsdag vertrouwen te blijven houden in de doelstellingen voor de middellange termijn, die tijdens de beleggersdag in oktober 2023 werden gepresenteerd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.