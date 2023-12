Degroof verhoogt koersdoel Renewi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercan heeft het koersdoel voor Renewi verhoogd van 10,00 naar 10,90 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Degroof Petercam betoogde daarin dat Renewi de afgelopen jaren 30 tot 50 procent lager noteerde ten opzichte van sectorgenoten. De reden hiervoor was volgens analist Joren van Aken een ondermaatse omzetgroei, lager dan gemiddelde marges en een relatief hoge schuld. Maar de bank denkt dat Renewi in een nieuwe fase is aanbeland na de verkoop van UK Municipal en het herstel bij ATM. Dit zou volgens Van Aken moeten leiden tot een verbetering van de winstgevendheid en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Degroof Petercam heeft in de taxaties voor 2028 een EBIT-marge van 8,3 procent tegen 6,4 procent voor 2023 en een ROIC van 11,0 procent tegen 2,4 procent gemiddeld tijdens de periode 2019 tot en met 2023. De bank geeft er de voorkeur aan als Renewi zich richt op verbetering van de winstgevendheid en productiviteit van de kernactiviteiten in plaats van op overnames om zo de omzet op te stuwen naar de doelstelling van het bedrijf van 3 miljard euro. Ook zou Renewi de vrije kasstroom volgens de analist beter kunnen gebruiken om de schulden te verlagen en aandeelhouders te belonen. Het aandeel Renewi noteerde donderdag op een rood Damrak 0,3 procent lager op 7,00 euro. Bron: ABM Financial News

