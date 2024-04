Renewi bevestigt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renewi verwacht dat de omzet over het afgelopen gebroken boekjaar, dat eindigde op 31 maart, op jaarbasis iets lager zal uitvallen. Dit bleek donderdag uit een update van de afval- en recyclingspecialist met een notering op het Amsterdamse Damrak. Voortdurende kostenverlagingen, digitalisering, uitvoering van strategische initiatieven en een sterk momentum in de tweede jaarhelft resulteerden in een verbeterde onderliggende EBIT-marge, aldus Renewi. Het afvalbedrijf benadrukte dat de jaarcijfers conform de begin dit jaar verlaagde verwachtingen zullen uitkomen en in lijn met de marktverwachtingen. De kaspositie profiteerde daarnaast in de tweede jaarhelft door ingrepen in het werkkapitaalbeheer, de verkoop van de Hemweglocatie in Amsterdam en uitstel van de ingebruikname van een geavanceerde sorteerlijn in Puurs. De kernschuld bedroeg eind maart dit jaar 367 miljoen euro. De onderneming voorziet dat over het boekjaar 2024 een “bescheiden” dividend zal worden uitgekeerd. De presentatie van de definitieve resultaten vindt plaats op 30 mei 2023. Bron: ABM Financial News

