Renewi nog paar maanden voor verkoop Britse activiteiten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft nog drie maanden om de Britse tak te verkopen en de markt wacht de uitkomst met nieuwsgierigheid af. Meermaals heeft het management aangegeven de Britse activiteiten in de eerste helft van 2024 te zullen verkopen, dus er resten nog drie maanden, aldus analist Joren Van Aken van Degroof Petercam tegenover ABM Financial News. "Ik verwacht wel wat beweging bij deze verkoop. Die business drukt al jaren de marges en het rendement op de investeringen. De verkoop zal dus optisch de marges doen stijgen vanaf volgend jaar", denkt Van Aken. Op 30 mei komt Renewi met de jaarcijfers. Mogelijk grijpt het bedrijf dit moment aan om ook de verkoop aan te kondigen. Van Aken denkt dat menig belegger het wachten inmiddels wel beu is. "Zij willen effectief resultaten zien." Vooral de problemen bij afvalverwerker ATM in Moerdijk verdient een oplossing, vindt de marktkenner. Hier wordt gevaarlijk afval verwerkt door Renewi. Van Aken vindt Renewi "enorm ondergewaardeerd", maar de analist erkent dat er veranderingen nodig zijn om deze waarde eruit te krijgen. Degroof Petercam heeft een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 10,90 euro. Eind vorig jaar leefde de koers van Renewi op, nadat bekend werd dat Macquarie Asset Management interesse had in een overname van Renewi. Het bedrijf vond de biedingen, in eerste instantie 7,75 Britse pond per aandeel en later 8,10 pond per aandeel, te weinig. Renewi wilde zelfs niet in gesprek treden met Macquarie op basis van deze biedingen. Donderdagochtend noteerde het aandeel Renewi 0,5 procent lager op 6,44 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.