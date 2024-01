AEX zet stijging voort en lonkt nog steeds naar all-time high

De sfeer blijft goed op het Damrak, waar de AEX op wederom een hogere opening afstevent. De indicatie is +0,3%. Het all-time high van 829,66 (intraday) ligt nog een schamele zes puntjes hoger.

Azië geeft ons niet erg veel om vrolijk van te worden deze ochtend, maar zolang het sentiment op Wall Street zo goed blijft als gisteravond, profiteert Europa daar ook van mee. Met zowel een Fed-rentebesluit als Q4-cijfers van de allergrootste bedrijven op het programma wordt het een belangrijke week voor de markt en kennelijk hebben beleggers daar wel fiducie in.

Hoe ziet het plaatje eruit vanochtend?

De Europese futures staan op lichte plusjes: 0,3-0,4%

Gemengd beeld in Azië: Japan en Korea vlak, Hongkong op -2%, voornamelijk door zorgen over de dreigende liquidatie van vastgoedreus Evergrande en de mogelijke gevolgen voor de Chinese economie

Een nieuw record voor de S&P 500 (+0,8%) op Wall Street; de Nasdaq wint 1%

De rentes lopen iets terug, in zowel VS als Europa

EUR/USD zet de weg omlaag voort en nadert de $1,08

De olieprijs (WTI) stabiliseert wat op $77,10

Bitcoin heeft zich herpakt en noteert weer comfortabel boven de $40K, goud beweegt al een poosje in de $2.000-$2.050-regio.

Met deze week cijfers op de rol van Alphabet, Microsoft, Meta, Apple en Amazon en in Nederland toppers als Shell en ING, bereiken we de piek van het Q4-cijferseizoen. In Amerika, waar tot dusver de meeste cijfers doorkwamen, is de tussenstand voorlopig positief.

25% van de bedrijven in de S&P 500 heeft resultaten gepubliceerd. Daarvan heeft 71% de winstverwachtingen verslagen met gemiddeld 7%; 68% wist ook de omzetverwachtingen te verslaan.

Met de statistiek in de hand hoeven we in ieder geval niet al te angstig deze cruciale week in te gaan, al geldt die statistiek natuurlijk alleen voor de VS - en garanties op goede uitkomsten bestaan sowieso niet op de beurs.

In Nederland moeten we ons voorlopig nog even behelpen met een zeer beperkt aanbod van nieuws. Industriële producenten zijn nog steeds negatief, zij het iets minder dan vorige maand.

Afvalverwerker Renewi rolt zojuist over het scherm met een trading update: het bedrijf verwacht dat de jaarresultaten onder de marktverwachting zullen uitkomen. Het bedrijf spreekt van een "challenging economic backdrop in several key markets".

Voor de langere termijn blijft Renewi positief: "the structural drivers of the Group’s end markets are compelling and the Board remains confident in Renewi’s ability to deliver on the medium term targets set out at the Capital Markets Day in October 2023."

Agenda

Nabeurs schoppen twee leden van de Magnificent 7 de saloondeurtjes open. Tijdens beursuren is er ook genoeg te beleven, met en paar stevige macro's en Q4-cijfers van een paar traditionele grootmachten. Randstad-beleggers houden uiteraard Manpower scherp in het oog.

08:00 Renewi trading update Q3

11:00 EU BBP Q4 voorlopig, consensus -0,1% (MoM), +0,4% (YoY)

11:00 EU consumentenvertrouwen, jan (definitief)

12:00 UPS Q4-cijfers

13:00 General Motors Q4-cijfers

13:00 Manpower Q4-cijfers

13:00 Pfizer Q4-cijfers

15:00 VS Case Shiller huizenprijsindex, nov

16:00 VS vacatures dec (consensus 8,69 miljoen)

16:00 VS consumentenvertrouwen jan (Conference Board)

22:00 Alphabet Q4-cijfers

22:00 Microsoft Q4-cijfers

22:00 Starbucks Q4-cijfers

