Indexherweging levert geen veranderingen op in AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalherweging door Euronext heeft geen veranderingen opgeleverd in de AEX en de AMX index. Dit meldde het beursbedrijf dinsdagavond. De AScX wordt uitgebreid met Lucas Bols en Renewi. Op Bols ligt een bod van Nolet. Renewi werd begeerd door Macquarie Asset Management, maar die zag af van het uitbrengen van een officieel bod. Bron: ABM Financial News

