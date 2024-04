Renewi opent nieuwe sorteerfaciliteit in Acht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi is recent van start gegaan met een sorteerfaciliteit voor harde kunststoffen in het Brabantse Acht. Dit meldde de afvalverwerker dinsdagochtend. De investering werd al aangekondigd tijdens de beleggersdag in oktober 2023. De afvalverwerker benadrukte met de investering zijn duurzame autonome groeidoelstellingen te realiseren. Bron: ABM Financial News

