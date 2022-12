Bij het rapport Q2 2016 op 19 juli 2016 stond.



In Consumer, we saw continued growth of our sport activity. Sports watch activations nearly doubled you.



Bij het rapport Q2 2017 stond.



as well as unexpected difficult market circumstances for our Sports products in the second quarter.



Dus Q2 2016 ging het nog goed

Dus Q2 2017 waren de omstandigheden ONVERWACHT heel moeilijk



15 sept 2017 openbaar "" de stekker er uit ""



Waar liegt Harold dan ?