De aandeelhoudersstructuur van TomTom is uniek, grofweg de helft van de stukken zijn in handen van de 4 oprichters. Daarmee hebben de grootaandeelhouders praktisch de totale controle over de onderneming.



Als de oprichters slim zijn, kunnen ze maximaal rendement halen uit deze situatie. De beurs- en assetwaarde ligt namelijk best ver uit elkaar. Ook hebben ze een voordeel ten opzichte van de minderheidsaandeelhouder; ze hebben invloed op de beurswaarde, en kennis over de assetwaarde. Ze zijn op de hoogte van eventuele inbound calls die er in het verleden zijn geweest, en kunnen tegelijkertijd sturen door de toon en manier waarop hun cijfers worden gepresenteerd, en hoe de outlook wordt geformuleerd. Dit is niet verboden, en kan effect hebben op het koersverloop van het aandeel TomTom.

Je zou kunnen stellen dat de founders met hun meerderheidsbelang fungeren als private equity én ook nog eens de onderneming runnen, ze hebben 2 petten op.



Bij een huidige koers van EUR 6,50, vertegenwoordigd de waarde van de free float ongeveer EUR 450 miljoen euro. TomTom heeft een net cash positie van grofweg EUR 300 miljoen. Goed om te weten is dat TomTom in 2019 bedrijfsonderdeel Telematics heeft verkocht aan Bridgestone, en van deze opbrengst is EUR 750 miljoen belastingvrij teruggevloeid naar de aandeelhouders. Hiervan is dus ongeveer EUR 330 miljoen belastingvrij uitgekeerd aan de 4 oprichters van TomTom.



In potentie ligt er dus een cashpile van ~EUR 630 miljoen om de free float uit te kopen. Met de huidige koers zijn de founders dus in staat een royale premie van 40% neer te leggen om de free float uit te kopen. De vraag is echter wanneer hiervoor het ideale moment is.



Mij lijkt het ideale moment om bovenstaand scenario uit te voeren, op het moment wanneer TomTom geen cashburner meer is, en dat is dit jaar nog niet het geval. Naar alle waarschijnlijkheid is pas eind volgend jaar het moment dat de FCF stabiel is en op of boven de 0 uitkomt.



Een belangrijk instrument wat de founders in handen hebben zijn de cijferpresentaties. Ideaal gezien zou je vanuit het oogpunt van de founders 2 doelen willen realiseren hiermee;

- Het veiligstellen van de bonus

- De appetite uit het aandeel halen om bovenstaand scenario actief te houden



Een voorzichtige outlook geeft een hogere kans op het behalen van de doelstellingen, en tegelijkertijd heeft dit een negatief effect op het aandeel.



In de tussentijd zullen er een aantal verplichte nummers afgewerkt moeten worden, nog een aantal cijferpresentaties. Ook komt er nog een capital markets day. TomTom lijkt wel in een eeuwigdurende transitie te zitten. Het is een zichzelf herhalend verhaal vol beloftes. Zelfs nu nog wordt er op dit forum te pas en te onpas gerefereerd aan de CMD van 2019, terwijl de realiteit deze voorstelling van zaken al lang heeft ingehaald.



Maargoed, de bekende posters kunnen zich vanaf 2 november weer gaan laven aan stapels nieuwe powerpoints waar ze nog jaren op kunnen teren. Verzorgd door de lip-service van een aantal PR-medewerkers wordt de aandacht afgeleid van bovenstaand scenario.



Een delisting op deze manier gaat wel ten koste van de minderheidsaandeelhouders, maargoed, in het leven heb je nu eenmaal winnaars en verliezers.



Als het algemene beurssentiment meezit zal iedereen begrijpen wanneer TomTom aangeeft dat een delisting het beste is voor alle partijen. Ze komen de aandeelhouders tegemoet met een bepaalde premie. Het aandeel is immers al jaren niet vooruit te branden. Het is ook nog steeds een lange transitie die TomTom voor de boeg heeft, een beursnotering is ook niet meer nodig vwb financiering. Eigenlijk is een delisting het beste voor alle partijen. Zelfs Goddijn hoeft zijn boot er niet voor te verkopen.



De assetwaarde van TomTom is vermoedelijk wel wat verdampt afgelopen jaren, maar in stukken zou dit toch een mooi rendement moeten kunnen opleveren voor de oprichters. Een kers op de taart.



Ik ben helemaal voor!



Hoe lager de founders het aandeel laten afzinken, hoe aantrekkelijker dit hele verhaal wordt. Dan kun je je afvragen welke belangen het zwaarst wegen, die van de founders in de rol van PE, of in de rol als bestuurder van TomTom?