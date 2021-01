Beleggingsfonds Eurocommercial Properties AEX:ECMPA, NL0000288876

ff_relativeren opent hier het 2021 draadje kernachtig. In één zin geeft hij aan waar het uiteindelijk allemaal om draait bij commercieel vastgoed in het algemeen en bij winkelvastgoed in het bijzonder: de boel verhuurd hebben en houden. Onbedoeld is 2020 het jaar geworden waarin winkelvastgoed aan een stresstest onderworpen werd. De resultaten spreken voor zich. Met slechts 1,6% leegstand eind september heeft ECP de storm het beste doorstaan. De reden daarvoor mag de frequente bezoeker van dit forum niet zijn ontgaan: ECP investeert met name in (relatief saaie) toekomstbestendige Hypermarktlocaties die bovendien perfect passen in de multi-channel strategie van de grote fashion retailers. Goed bereikbaar voor publiek en logistiek, op goedkope (lage OCR) locaties met gratis parkeren recht voor de deur.



Sinds eind september zijn alweer 10 leeggekomen units opnieuw verhuurd, dus per eind 2020 zou de leegstand weer wat verder moeten zijn teruggebracht. Wat dat betreft is afgelopen week de grootste leegstaande unit in Etrembierres ingevuld door Orange en daarnaast is een kleine unit (nr. 110) in Fiordaliso leeggekomen. Tot zover de plattegrond-update.



Ja, wat gaat er verder gebeuren in 2021? De ECP centra zijn nagenoeg ongeschonden door de Pandemie heengekomen. Groot voordeel daarbij was dat de Hypermarkten altijd geopend waren en zelfs betere omzetten gedraaid hebben dan in een "normaal" jaar. Bij de consument zijn deze winkelcentra nog steviger op het netvlies komen te staan. Vanwege de lage OCR's hebben de kleinere (fashion) winkels in de ECP centra even hun adem ingehouden en kijken nu reikhalzend uit naar een wereld zonder beperkingen (die we in de loop van 2021 hopelijk weer terug krijgen) waarbij een kleine inhaalslag gemaakt zal worden voor wat betreft hun omzetten.



De liquiditeit-issues zijn ondertussen van tafel. De verkoop van een object of twee in 2021 en het eenmalig uitkeren van stockdividend in plaats van cashdividend gaat de LTV ook weer de juiste kan op dirigeren en dan denk ik dat 2021 inderdaad het jaar wordt van de terugkeer naar 20-21.



Gelukkig nieuwjaar iedereen!