Slotcall: AEX ruimt de slingers op, maar Powell heeft de beursweek gered

Het kan niet alle dagen feest zijn, zo bleek vandaag. Na de records van donderdag nam de beurs wat gas terug. De AEX-index eindigde nog wel nipt (0,1%) hoger en dat gold ook voor de AMX en AScX.

Techaandelen lagen er in de hele linie zwak bij. ASMI droeg met een koersverlies van 2,1% de rode lantaarn. ASML deed het met een daling van 1,9% niet veel beter. Ook Besi (-0,4%), Adyen (-0,3%) en Prosus (-0,6%) en Philips (-1,2%) gaven noodgedwongen terrein prijs.

De stijgers zagen we vooral in de defensieve hoek. Heineken eindigde 2,4% hoger, Unilever won 1,8% en Ahold Delhaize 0,5%. Verzekeraars en banken (met uitzondering van ABN Amro) waren ook in trek.

De Midkap wordt aangevoerd door Flow Traders (+2,9%). Dat heeft vast te maken met de aangekondigde deelname van de CEO aan de IEX Beleggersdag. Just Eat Takeaway (-3,4%) en Alfen (-2%) bungelen onderaan. Smallcap NX Filtration, vers in de AScX, steelt de spotlights vandaag: +7% na een aanbeveling van Teslin.

Ondanks het matte slot, kunnen we terugkijken op een uitstekende beursweek. De AEX-index is met 2,9% gestegen, de Midkapindex won 2,5% en ook de AScX (+1,4%) is de week met winst geëindigd.

Eurocommercial trekt dividend flink op

Een van de cijferaars van vandaag was Eurocommercial Properties (ECP). De belegger in winkelcentra draait nog altijd goed, al werd de mooie huurgroei wel deels opgegeten door hogere rentelasten. En veel winstgroei zit er de komende jaren niet in: het bedrijf rekent in 2024 op een direct resultaat van €2,30 tot €2,40 per aandeel, tegen €2,32 in 2023. Toch mag dit de pret niet drukken. Het bedrijf verhoogde namelijk het dividend fors, naar €1,70 per aandeel: een dubbeltje meer dan het jaar ervoor.

Beleggers stonden bepaald niet op de banken: de koers daalde met 0,3%. Of die terughoudendheid terecht is, kunt u lezen in deze analyse van Peter Schutte.

Horrordebuut Douglas

Het positieve beurssentiment van de laatste maanden geeft veel bedrijven die in de coulissen stonden om naar de beurs te gaan het laatste zetje om die sprong te wagen. In februari mochten we voor het eerst in lange tijd een 'normale' beursganger verwelkomen: Theon, fabrikant van nachtkijkers. Dat is tot nu toe een droomdebuut: de koers staat 33% boven de openingskoers.

Ook de beursgang van Reddit van donderdag is vooralsnog een doorslaand succes. Maar de IPO van parfumerieketen Douglas op de beurs van Frankfurt, eveneens gisteren, is dat allerminst. De uitgifteprijs kwam uit aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte op €26 en dat is natuurlijk al geen gunstig voorteken.

Hoewel het gisteren op alle beurzen feest was, zat Douglas bleek in een hoekje. Op de eerste beursdag dook de koers 11% onder de uitgifteprijs en vandaag is het tij nog niet gekeerd. Het aandeel gaat op een koers van €23 het weekend in, en dat zullen de initiatiefnemers zich toch anders hebben voorgesteld.

Martin Crum heeft zich in de nieuwkomer verdiept en begrijpt waar de terughoudendheid van beleggers vandaan komt. Anderzijds kan de korting op de uitgiftekoers wellicht ook een koopkans betekenen. Zijn oordeel leest u hier.

Royal Delft: omzet flink omhoog, nettowinst omlaag

En dan zijn er nog fondsen waar je eigenlijk nooit wat van hoort, maar die iedereen kent. We hadden naast ECP namelijk nóg een cijferaar op de Amsterdamse beurs: Royal Delft Group, u weet wel van Delfts Blauw aardewerk.

Het bedrijf zag de omzet afgelopen jaar met 18% omhoog schieten, maar de nettowinst daalde fors, van €558.000 naar €179.000. Maar er werd nauwelijks in het andeel gehandeld.



Wall Street blaast stoom af

Dat het niet altijd feest kan zijn, blijkt vandaag ook op Wall Street. Donderdag werden voor de tweede dag op rij nieuwe records gevestigd, door hoop dat de Fed de rente over niet al te lange tijd gaat verlagen, ondanks een nog altijd te hoge inflatie. Vandaag is het allemaal een onsje minder.

Donderdag nabeurs openden FedEx en Nike de boeken over het afgelopen kwartaal. Nike zag de omzet licht stijgen, maar de winst stond onder druk en de sportartikelenfabrikant waarschuwde ervoor dat de eerste jaarhelft waarschijnlijk 'uitdagend' zal zijn. Beleggers weten dan genoeg: de koers staat ruim 7% in de min.

Bij FedEx zien we het omgekeerde: een lagere omzet maar hogere winst. Dat valt bij beleggers aanzienlijk beter in de smaak: dit aandeel staat juist op een winst van 7,4%.

Apple werd gisteren aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege misbruik van zijn dominante marktpositie. Het liet beleggers lauw: de koers staat zo'n 0,6% hoger. Maar YTD is de beurswaarde al met ongeveer 7% geslonken.

Tsja, en hoe verging het Reddit, dat gisteren naar de beurs ging? Donderdag sloot het aandeel nog bijna 50% boven de uitgifteprijs. Vandaag gaat er bijna 2% af. Al met al nog steeds een spetterend beursdebuut.

De brede markt

Verder op het Damrak

NX Filtration profiteert van een aanbeveling van Teslin.

Adviezen:

Een flinke koersdoelverhoging voor ASML van Goldman Sachs en verder opvallend veel vastgoedfondsen door de wasstraat:

WDP: naar €22 van €21, maar advies blijft verkopen - Morgan Stanley

Aedifica: naar €59 van €66, advies blijft houden - Morgan Stanley

Prosus: naar €36 van €37,50, maar advies blijft kopen - KBC Securities

ASML: naar €1.070 van €980 en kopen - Goldman Sachs

Philips: naar €19,50 van €18,50, maar advies blijft verkopen - JPMorgan

NSI: naar €23 van €24, maar advies blijft kopen - Berenberg

IEX BeleggersPodcast over rente, Pharming, Philips, Nvidia, rentes en twee beursgangen

De afsplitsing van de ijsdivisie door Unilever, een teleurgestelde Pharming-CEO, Google & Apple, de nieuwe AI-chip van Nvidia, de beursgang van Douglas en Reddit, de Amerikaanse rentepauze, Zwitserse renteverlaging en Japanse renteverhóging... Aan gespreksstof geen gebrek deze week. Oh ja, waarom blijft Philips onderaan bungelen in de hoofdindex? Content director Pieter Kort spreekt met Hildo Laman (hoofd IEX Beleggersdesk) en Erik Mauritz van Trade Republic de week door

Begin uw weekend goed met de IEX Beleggerspodcast.

Agenda maandag: BBP Nederland

De agenda voor maandag is niet heel spannend. Er komt een tweede raming van de economische groei van Nederland. Uit de vorige raming bleek dat het BBP met 0,3% was gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Dat was vooral te danken aan de consument die het geld weer meer liet rollen. Daarmee zijn we uit een recessie gekomen, want de drie voorgaande kwartalen was nog sprake van krimp.

... en Chicago-Fed: dat cijfer is belangrijker dan u wellicht denkt

Het tweede cijfer op de rol is de Chicago Fed Index. Dat is een cijfer dat vaak weinig redactionele aandacht krijgt, maar dat belangrijker is dan u wellicht denkt. Een inventarisatie door een machine-learning programma wees onlangs uit dat dit een van de drie macrocijfers is waarvan de grootste voorspellende waarde voor de korte termijn uitgaat, naast de Kansas City Financial Stress-index (waar u waarschijnlijk al helemaal nauwelijks iets van heeft gehoord) en het maandelijkse arbeidsmarkt. Hoe dat zit, kunt u lezen in dit artikel.

De Chicago Fed National Activity-index geeft aan of sprake is van economische groeiversnelling of -vertraging, en of de inflatoire druk af- of juist toeneemt. Dit gebeurt aan de hand van 85 verschillende indicatoren. Het laatste cijfer, van vorige maand, duidde op een groeivertraging.

Hierbij de agenda voor maandag:

06:30 uur: NL, economische groei Q4 (tweede raming)

13:30 uur: VS, Chicago Fed-index februari

15:00 uur: VS, nieuwe woningverkopen februari

Dat was het voor nu. Ik wens u een gezellig weekend toe!