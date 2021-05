Beursblik: geen verrassingen bij Eurocommercial Properties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Eurocommercial Properties over het eerste kwartaal boden geen nieuwe inzichten ten opzichte van de jaarcijfers. Dit oordeelde JPMorgan Cazenove na de update van het vastgoedbedrijf over de eerste drie maanden van dit jaar. JP Morgan Cazenove blijft een bemoedigende trend zien in de hervatting van huurcontracten, maar ziet ook een aanhoudende onzekerheid rondom de rol van overheden. De resultaten waren volgens de bank conform verwachting, maar kunnen wel leiden tot beperkte aanpassingen aan de consensus. JPMorgan mikt voor dit jaar op een winst per aandeel van 2,11 euro per aandeel, waar de consensus van Bloomberg mikt op 2,13 euro. JP Morgan Cazenove hanteert het advies Neutraal voor het aandeel Eurocommercial Properties met een koersdoel van 20,00 euro. De koers van het aandeel Eurocommercial Properties noteerde vrijdag 0,8 procent hoger op 21,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

