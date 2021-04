Beursblik: seinen op groen voor vastgoedbeleggingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Na jaren is het weer tijd om in vastgoed te beleggen, nu de economische groei terugkeert en de inflatie oploopt. Dit vinden analisten van JPMorgan Cazenove. Vooral die oplopende inflatie is volgens de analisten goed voor de rendementen op vastgoed. Zij adviseren om te beleggen in vastgoedbedrijven die prijskracht hebben en een hefboom op hun projectontwikkeling kunnen zetten. Unibail-Rodamco-Westfield, Eurocommercial Properties en Wereldhave behoren volgens de Amerikaanse zakenbank niet tot deze selectie. Voor alle drie de aandelen hanteert JPMorgan dan ook een Onderwogen advies.



Namen die wel interessant zijn volgens de bank, zijn Vonovia, LEG en Kojamo. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

