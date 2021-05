Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Eurocommercial Properties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Eurocommercial Properties verhoogd van 15,00 naar 22,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Berenberg noemde de beperkte leegstand van winkelcentra positief, waardoor de risico's wat afnemen voor het vastgoedfonds. Als gevolg zagen analisten van Berenberg ruimte om het koersdoel te verhogen. Een groot deel van de portefeuille bestaat bovendien uit essentiële winkels, waardoor de inkomstenstroom relatief veerkrachtig is, zo merkten de analisten op. Desondanks moesten de winkelcentra van het vastgoedfonds in 2020 gemiddeld 2,4 maanden dicht, met uitzondering van Zweden, aldus Berenberg. De analisten zagen wel de detailhandelsomzet flink aantrekken toen de restricties tijdelijk werden teruggeschroefd. Nu ook de restricties voor niet-essentiële winkels steeds verder afnemen, kunnen de activiteiten van Eurocommercial verder stabiliseren, zo denkt Berenberg. Het aandeel Eurocommercial Properties sloot woensdag op 21,26 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

