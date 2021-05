Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Eurocommercial Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het koersdoel voor Eurocommercial Properties verhoogd met 6 euro naar 24,50 euro, maar verlaagde het advies van Kopen naar Houden. Volgens analist Inna Maslova heeft Eurocommercial een sterk 2020 achter de rug, gezien de enorm uitdagende omstandigheden, maar liet het afgelopen kwartaal de nodige zwakte zien als gevolg van de coronamaatregelen. In het eerste kwartaal daalde het directe resultaat onverwacht met 15 procent op jaarbasis. 2021 belooft volgens Maslova dan ook een jaar met twee gezichten te worden, maar in 2022 wacht er een kleine verbetering, denkt zij. Het nieuwe koersdoel biedt maar weinig opwaarts potentieel, concludeerde ook Maslova. Maandag handelde het aandeel 1,2 procent lager op 24,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

