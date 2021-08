Flink lager resultaat voor Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in het afgelopen halfjaar een lager resultaat geboekt dan een jaar eerder, maar lijkt in juni een positieve impuls te zien. Dit bleek vrijdag uit het kwartaalbericht van het vastgoedbedrijf.



Het directe resultaat daalde in de zes maanden tot en met juni van dit jaar van 59,0 miljoen naar 46,8 miljoen euro of 0,95 euro per aandeel. Ook ten opzichte van de tweede jaarhelft van 2020 was er sprake van een terugval. De daling schreef het concern ook nu weer toe aan verleende huurkortingen in het kader van de coronacrisis.

Het bedrijf schreef over het eerste halfjaar 8,8 miljoen euro aan vastgoedkosten die waren gerelateerd aan de coronacrisis, 3,4 miljoen euro aan slechte leningen en een amortisatie van 4 miljoen euro.

Het indirect resultaat kwam uit op 29 miljoen euro negatief tegen 59,1 miljoen positief een halfjaar eerder. In de eerste zes maanden van 2020 boekte Eurocommercial nog een negatief indirect resultaat van 121,9 miljoen euro.

Het totaalresultaat daalde van 110,3 miljoen euro over de laatste zes maanden van 2020 naar 17,8 miljoen euro in het afgelopen halfjaar. Een jaar eerder was het totale resultaat nog 62,9 miljoen euro negatief.

De EPRA-leegstand bedroeg eind maart 1,3 procent tegen 1,5 procent ultimo maart van dit jaar.

In juni liep de omzet met 17 procent op ten opzichte van juni 2020 en met 3,9 procent ten opzichte van juni 2019, zo liet Eurocommercial weten.

Het bedrijf heeft in juli een dividend van 0,50 euro in contanten uitgekeerd.

Het aandeel Eurocommercial Properties sloot donderdag op een rood Damrak 0,8 procent hoger op 22,02 euro.

Update: om dividenduitkering te verduidelijken.