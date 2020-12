Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL, NL0009739416

Online retail statistieken zijn binnen. Tot nu toe al 2 kwartalen prima voorspellers voor volume/omzet/ebit voor Parcels.



Onderstaande is alleen voor fundamentele beleggers.





Online Retailgroei per mnd en per kwartaal:

Jan 11,5%

Febr 17%

Maart 32,2%

Q1 20,2%



April 69,1%

Mei 51,5%

Juni 45,4%

Q2 54,9%



Juli 39,0%

Aug 41,3%

Sept 34,4%

Q3 38,1%



Okt 50.0% (alleen april en mei waren hoger)

Nov 55.5% (alleen april was hoger)



Het wordt echter pas echt leuk als we kijken naar de verdere opsplitsing van deze cijfers. In multichannels en postorderbedrijven/webwinkels.



De multichannels trekken het gemiddelde flink omhoog.

We weten inmiddels dat die relatief veel gebruik maken van postnl. En daar zijn de prijzen / marges per pakket en stuk beter dan bij de grote webwinkels zoals bol.com, Amazon (ja ook klant van Postnl) en Coolblue.



Multichannels online groei



Jan 9,6%

Febr 17,9%

Maart 40,1%

Q1 22,3%



April 91%

Mei 64,5%

Juni 50,7%

Q2 68%



Juli 51,4%

Aug 51,6%

Sept 41,2%

Q3 47,8%



Okt 55,7% (alleen april en mei waren hoger)

Nov 72.2% (alleen april was hoger)



In Q1 wist Postnl nauwelijks te profiteren vd online markt groei van 20,2% en was het gewoon schokkend dat zij maar 2,8% in volume groei realiseerden. Maanden jan en febr moeten rond het nulpunt zijn geweest.

Omzet van 398 mln naar 414 mln oftewel +4%.

Prijs/mix effect +1,2%.

EBIT Q1 steeg van 23 mln naar 26 mln, oftewel EBIT marge van 5.8% naar 6,3%.



Voor Q2:

De analisten hadden een consensus schatting van slechts 495 mln.



Op 1 augustus waren de volgende cijfers door ondergetekende geschat met de retail info als uitgangspunt:

Schatting bedroeg 25% volume groei (bleek 24,8%% te zijn).

Omzet voor q2 werd door mij geschat op 508 mln (402 mln q2 2019 × 1,25 (hoger volume) = 502,5 mln × 1,012 (gemiddeld betere prijs) = 508,5 mln

De omzet bleek hoger uit te vallen tov elke schatting en werd maar liefst 516 mln



Op 3 augustus werden de volgende kerncijfers gepubliceerd:

Over Q2 nam de online markt met 54,9% toe, en groeide Postnl 24,8% in volume en 28,4% in omzet (van 402 mln naar 516 mln). Marktaandeel in Q2 wat PostNL heeft opgepikt van de totale marktgroei in volume is daarmee 45% (24,8% / 54,9%).

Prijs/mix effect +3,8%.Duidelijk de positieve impact vh aandeel groei vanuit de multi channels waar PostNL betere prijzen krijgt dan bij de grote jongens zoals Bol.com

EBIT Q2 steeg van 29 mln naar 60 mln, oftewel EBIT marge van 7,2% naar 11,6% (toename 4,4% waarvan 3,8% prijsimpact).

De Marginal EBIT Q2 bedroeg 27,2%



Voor Q3:[ /b]

Geschat op 1 november door mij als volgt:

omzet Q3 2019 was 401 mln met EBIT 27 mln, EBIT marge derhalve 6,7%.

Marktgroei online Q3 2020 is 38,3%.

Met de factor 45% van Q2 zou de volume groei PostNL rond de 17% volume groei uitkomen (geschat op 1 november).

De gerealiseerde groei bedroeg 16,8% zoals gepubliceerd op 2 november.



Zoals eerder geschreven verwachtte ik de omzet voor Q3 2020 op ongeveer 483 mln euro. Dat betekende 20,4% groei (483/401).

De gerealiseerde omzet was iets beter en bedroeg 490 mln zoals gepubliceerd op 2 november.

Gerealiseerde groei derhalve 490 / 401 = 22,1%



Schatting voor de EBIT marge was 11,1%

11,1% van 483 mln = 53,6 mln euro EBIT

Gerealiseerde EBIT was 49 mln inclusief 2 mln voor de netto vergoeding 1-malig dus gecorrigeerd 51 mln oftewel EBIT percentage 10,4%



De Marginal EBIT Q3 bedroeg 27%.



De retailcijfers blijken dus al 2 kwartalen uitermate goede voorspellers voor wat betreft de uiteindelijke volume groei.

De volume groei is logischerwijs de driver voor de omzet in Euros en is ook betrouwbaar.

De EBIT welke zit rond de 10,4% tot 11,6%. Hoe beter de wekelijkse bezetting des te hoger de bijdrage. Hoe beter de one off dro ratio des te beter de marge. Hoe meer pakketjes des te lager de vergoeding per pakketje en des te beter de marge.



Oktober

Volume groei obv de 45% ratio = 50.0% (value) * 45% marktaandeel PostNL = 22,5% volume groei oktober.



November

Volume groei obv de 45% ratio = 55.5% (value) * 45% marktaandeel PostNL = 25.0% volume groei november



Beide maanden liggen fors boven de PostNL groei indicatie van 15% over geheel kwartaal 4.





Het begin is er, nu december nog. U weet wel, de maand vd lockdown en volumes elke dag, dag in dag uit boven de 1,5 mln tot de laatste weken zelfs ruim boven de 1,7 mln pakketjes.