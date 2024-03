PostNL bereikt akkoord met vakorganisaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft een onderhandelingsuitkomst bereikt met de vakorganisaties BVPP, CNV en FNV voor een nieuwe cao. Dit meldde het postbedrijf vrijdagmiddag. De cao geldt voor bijna 15.000 postbezorgers en heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. De postbezorgers krijgen in deze periode een loonsverhoging van minimaal 19 procent. De afspraken passen binnen de financiële vooruitzichten die PostNL heeft gecommuniceerd aan de markt, benadrukte het postbedrijf. De vakorganisaties leggen de uitkomst nu voor aan hun leden. De verwachting is dat de uitkomsten van de ledenraadplegingen van de vakorganisaties medio april bekend zijn. Bron: ABM Financial News

