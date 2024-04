Brits postbedrijf wijst overnamevoorstel van miljardair Kretinsky af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) International Distribution Services, de eigenaar van het Britse Royal Mail, heeft een overnamevoorstel van EP Corporate, het investeringsvehikel van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, afgewezen. Dit bevestigde EP Corporate woensdag. EP zei dat het een niet-bindend indicatief voorstel heeft gedaan aan de raad van bestuur van IDS. Financiële details meldde EP niet EP zei ondanks de afwijzing door IDS ernaar uit te kijken om de samenwerking met het bestuur van het postbedrijf voort te zetten. EP heeft volgens de Britse regelgeving tot 15 mei om of een formeel bod uit te brengen op IDS, of hiervan af te zien. In dat laatste geval mag EP ook een bepaalde periode geen nieuw bod meer lanceren. Het aandeel IDS noteerde woensdag rond het middaguur 15 procent hoger. PostNL, waarin Kretinsky een belang heeft van bijna 30 procent, won 5,9 procent. Via Vesa Equity Investments heeft Kretinsky volgens data van Refinitiv al een belang van bijna 28 procent in IDS. IDS reageerde nog niet op het nieuws. Bron: ABM Financial News

