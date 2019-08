EUR/USD « Terug naar discussie overzicht

Leuk dat de Euro daalt tov de US dollar. Dat betekent dat Europese produkten in de VS goedkoper worden, tenzij Trump de invoertaksen nog verder verhoogd of uitbreid.

Nog een leuke. In vier jaar tijd is het Pond Sterling 23% gedaald tov de Euro. Vermits het onevenwicht van de handelsbalans tussen de de EU en de UK, 67 miljard Pond Sterling bedraagt - in het nadeel van de UK - gaat het armoe troef zijn in de UK. En sinds ik er laatst geweest ben heb ik met eigen ogen kunnen vaststellen dat de armoede op veel plaatsen al het terrein bezet heeft. Breng maar eens bezoekje aan de Midlands. Revealing. Er zijn daar koolmijners die op eigen risico in verlaten mijnen steenkool delven zoals eind 19de eeuw - om te kunnen overleven.

Of dat niet genoeg is heeft BMW beslist de fabriek van de Mini te sluiten (3500 werknemers) als er een harde brexit komt. Het zit er dan dik in dat de Duitsers de Mini in Oost-Europa gaan produceren. Wat er dan nog van de Britse auto industrie overblijft zal het noemen niet meer waard zijn.

Tot wat de Conservative Party, de UKIP en Brexit Party brexiteers al niet in staat zijn!

Ze kunnen na een eventuele brexit terug zelf beslisen. Echter, wat er dan nog rest zal de moeite niet waard zijn om over te beslissen, met name een economische ruïne en massale en verdoken werkloosheid.. En de zwijg ik over een mogelijke geweld escalatie in Noord-Ierland als daar de grens gesloten wordt..