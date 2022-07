Terughoudende opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start na een terugval op Wall Street maandagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,7 procent.

Maandag startte de AEX in aanloop naar de aanvang van het cijferseizoen de handelsweek nog terughoudend met een verlies van 0,8 procent op 669,17 punten. Defensieve waarden zoals de uitgevers RELX en Wolters Kluwer wisten de voeten droog te houden, terwijl vooral halfgeleiders van de hand werden gedaan.

In Europa stonden de beurzen onder druk vooral vanwege zorgen over het stijgende aantal coronavirusgevallen in China en nieuwe maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Mijnbouwaandelen en de reissector werden het hardst getroffen in Europa.

In Azië noteert de Hang Seng index in Hongkong vanochtend ruim 1 procent lager, na een verlies van bijna 3 procent op maandag. De spanning in China’s grootste stad Shanghai loopt snel op nu daar dagelijks meer dan 50 Covid-gevallen worden geregistreerd, waardoor de angst groeit dat iets meer dan vijf weken na het beëindigen van een uiterst strenge lockdown van twee maanden, de metropool met 23 miljoen inwoners opnieuw op slot zal gaan. China hanteert een zero-Covid beleid.

Eerdere lockdowns in China, die zorgden voor druk op de mondiale aanvoerketen, en ook de oorlog in Oekraïne, met zijn impact op de grondstoffenprijzen, worden in hoge mate verantwoordelijk gehouden voor de huidige veel te hoge inflatie die wereldwijd leidt tot een verkrappend beleid van centrale banken.

“De onzekere vooruitzichten houden de aandelenmarkten volatiel, aangezien de zorgen over de hoge inflatie en een wereldwijde vertraging van de groei op en neer schommelen, terwijl de angst voor het coronavirus opnieuw de kop opsteekt”, zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

Ook Wall Street koerste maandagavond lager maar het waren toch vooral techaandelen die van de hand werden gedaan. Techbeurs Nasdaq daalde ruim twee procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones-index het verlies beperkte tot een half procent.

Het muntpaar euro/dollar noteert daarnaast vanochtend met een stand van 1,0010 vrijwel op pariteit. Vooral de beleidsverschillen tussen de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, waarbij de Fed de rente veel sneller verhoogt dan de ECB, leidt tot een verzwakking van de euro. Zo is bijvoorbeeld het rendement op een spaarrekening in euro’s negatief, terwijl een dollarrekening wel rendeert, hetgeen tot vraag naar dollars leidt ten koste van euro’s.

Op pariteit staat één dollar gelijk aan één euro. Pariteit stond voor het laatst bijna 20 jaar geleden op de borden. Een zwakke euro leidt tot een versterking van de concurrentiepositie van bedrijven uit de eurozone, maar ook tot geïmporteerde inflatie.

Op het inflatievlak werpt de dag van morgen al zijn schaduw vooruit met de vrijgave van de Duitse inflatie in juni en vooral de Amerikaanse inflatie in juni. Dit laatste cijfer is momenteel ’s werelds meest gevolgde macrocijfer. Economen gepolst door persbureau Reuters rekenen op een stijging op jaarbasis van 8,7 procent, na een stijging van 8,6 procent in mei.

De kerninflatie, berekend zonder de volatiele voedsel- en energieprijzen, zal in juni naar verwachting op maandbasis uitkomen op 0,5 procent, na een stijging van 0,6 procent een maand eerder.

Onder meer recessievrees zorgt momenteel voor druk op de olieprijzen. Maandag koerste de Amerikaanse olie-future 0,7 procent lager naar 104,90 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend komt daar nog eens een daling van bijna twee procent bovenop. Halverwege juni piekte de future nog op bijna 124 dollar.

De mondiale olieprijs kan met 40 procent stijgen naar 140 dollar per vat als het Westen er niet in slaagt om een prijsplafond op Russische olie af te spreken, inclusief een speciale uitzondering die de Verenigde Staten voorstellen. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van uitspraken van een Amerikaanse overheidsfunctionaris. Het doel is om een prijsplafond in te stellen dat ervoor zorgt dat het voor Moskou aantrekkelijk blijft om olie te exporteren maar zonder dat het Kremlin hiermee ook zijn oorlog in Oekraïne kan financieren.

Beleggers hebben op het macro economische vlak vandaag onder meer aandacht voor de vrijgave om 11:00 uur van de Duitse ZEW-index. Op het bedrijfsvlak komt in Amerika vanmiddag PepsiCo als een van de eerste bedrijven met cijfers door. Hiermee krijgen beleggers inzicht in de mate waarin de huidige economische omstandigheden hun sporen nalaten in de bedrijfscijfers.

Bedrijfsnieuws

Ebusco gaat 19 bussen leveren aan Nobina voor gebruik in Denemarken. Dit maakte de producent van elektrische bussen uit Deurne dinsdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te geven.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 1,2 procent tot 3.854,43 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 31.173,84 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent lager op 11.372,60 punten.