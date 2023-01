Powell: Fed onafhankelijk in beleid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve is een onafhankelijk instituut en kan waar nodig impopulaire maatregelen nemen om zijn doelstellingen op het vlak van prijsstabiliteit en maximale werkgelegenheid te realiseren. Dit zei voorzitter Jerome Powell dinsdagmiddag tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de centrale bank van Zweden. "Prijsstabiliteit is de hoeksteen van een gezonde economie", zei Powell in Stockholm. Maar, zo waarschuwde hij, het herstellen van de prijsstabiliteit als de inflatie hoog staat, "kan maatregelen vereisen die niet erg populair zijn op de de korte termijn, als we de rente verhogen om de economie af te remmen." Maar omdat de Fed onafhankelijk opereert, kan het deze impopulaire maatregelen nemen, aldus Powell. Ook zonder zich zorgen te maken wat de politieke gevolgen op de korte termijn zijn. Powell zei in zijn speech niets over het aanstaande rentebesluit van de Fed. Hij benadrukte vooral de zelfstandigheid van de centrale bank. De euro/dollar handelde dinsdagmiddag op 1,0743 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,580 procent. Kort voor de speech was dit 1,0717 en 3,598 procent. Bron: ABM Financial News

