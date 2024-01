Euro doet stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag iets lager. Een Fed-lid sprak woensdag de verwachting uit dat de Amerikaanse rente nog even op peil blijft.

"Maar de markt wordt vermoedelijk meer in beslag genomen door de Amerikaanse consumentenprijzen over december, die vanmiddag naar buiten komen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Wellicht dat de markt een lager dan verwacht cijfer incalculeert, waarmee een renteverlaging door de Fed waarschijnlijker kan worden. De euro zag tussentijds al even de 1,0987 dollar", aldus Van der Meer.

De voorzitter van de Fed van New York, John Williams, zei dinsdag bij een bijeenkomst in New York dat de Amerikaanse rente waarschijnlijk nog enige tijd hoog blijft totdat bij de centrale bank het vertrouwen is ontstaan dat de inflatie terugkeert naar 2 procent.

Williams wordt gezien als een trouwe bondgenoot van voorzitter Jerome Powell.

Williams verwacht dat de inflatie aan het einde van dit jaar op 2,25 procent staat, waarna in 2025 de doelstelling van 2,0 procent wordt bereikt. De arbeidsmarkt moet wat hem betreft nog wel wat verder afzwakken, bij voorkeur met een werkloosheidspercentage van 4,0 procent tegen 3,7 procent nu.

De Amerikaanse inflatie wordt op jaarbasis verwacht uit te komen op 3,2 procent tegen 3,1 procent in november. De kerninflatie komt in de prognoses uit op 3,8 tegen 4,0 procent een maand eerder. Op maandbasis wordt een stijging van de prijzen van 0,2 procent verwacht. Die lag in november op 0,1 procent. De kerninflatie blijft met 0,3 procent naar gelijk.

Naast de inflatiecijfers komen uit de VS ook de steunaanvragen naar buiten.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0965 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8605 Britse pond. Het Britse pond bleef gelijk op 1,2742 dollar.