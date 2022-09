Het is slecht voorbeurs, maar gelukkig is de dader bekend

Het is slecht. The Federal Reserve policy decision was once against at the hawkish end of expectations and the dollar is the only game in town, aldus Bloomberg.

De AEX-indicatie is -1,4%, nadat Wall Street gisteren een sell-off liet zien ná het Fed-rentebesluit: -1,7%. Azië bakt er ook niks van, de Hang Seng staat -2,0%, rentes stijgen en de dollar heerst. De Fed blijft namelijk verhogen, de Bank of Japan doet weer niks (UNCH -0,1%) en er zijn geopolitieke spanningen.

Crux is wellicht dat de markt nog dit jaar een extra kwartje Fed-renteverhoging verwacht - in totaal 125 basispunten - en hogere rentes zijn niet goed voor aandelen. In de regel dan.

Europese futures openen -1,0% à -1,5%

De Amerikaanse openen rond het nulpunt

In Azië is het ook een al rood van zeg -1,0% tot -2,0%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot maar (?) +3,1% op 27,99

De dollar stijgt 0,1% naar -0,983

De Duitse tienjaars rente stijgt een basispunt naar 1,90% en de Amerikaanse tikt alweer drie bij op 3,58%

Goud doet -0,7%, olie stijgt dan nog +0,3% en crypto moet procenten terug

De Fed gisteravond was klip en klaar dat de inflatie terug moet en zal naar 2%. Er zijn nog geen aanwijzingen voor alweer deflatoire trends. Misschien leveren al die kwartjes een recessie op en dat moet dan maar. De economie is verrassend sterk, maar de arbeidsmarkt is te krap, was de boodschap van de Fed.

Bloomberg omschrijft het als volgt:

Jerome Powell vowed that the Fed would crush inflation and said his main message was that officials were “strongly resolved” to bring it down to the 2% goal, adding that “we will keep at it until the job is done.” The phrase invoked the title of former Fed chief Paul Volcker’s memoir “Keeping at It.”

WATCH: Federal Reserve Chair Jerome Powell vowed that he and his fellow policymakers would 'keep at' their battle to beat down inflation, as the U.S. central bank hiked interest rates by three-quarters of a percentage point for a third straight time https://t.co/2QjRGOQd87 pic.twitter.com/yB0t4xDc03 — Reuters Business (@ReutersBiz) SeSeptember 22, 2022

De markt prijst intussen al een extra kwartje in voor einde jaar:



De koersen gingen op en neer tijdens de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell en zakten pas daarna echt door hun hoefjes. Zie hier de S&P 500 en de US Ten Year Treasury Yield:



Hier ziet u EUR/USD, ofwel de euro blijft maar wegzakken. De dollar trekt aan, is misschien beter, want de Amerikaanse munt stijgt ten opzichte van alles en iedereen. Vandaag zijn onder meer de volgende centrale banken aan zet en dit zijn de verwachte verhogingen:

Bank of England: twee kwartjes

Schweizerische Nationalbank: drie

Norges Bank: twee

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi: nul



Is er nog iets op het Damrak? Er is nieuws over Lavide, dat is alles en dan dit nog. Onze donkere, koude huizen willen ook niet meer.

Bestaande #koopwoningen waren in augustus 11,9 procent duurder dan een jaar eerder. Het is de vierde maand op rij dat de #prijsstijging is afgevlakthttps://t.co/BFWxqLnwKn pic.twitter.com/l7l9RBtJMl — CBS (@statistiekcbs) September 22, 2022

Besi? Besi:



Auw:

WATCH: Wall Street's three main indexes all closed down more than 1.7% after the Fed announced its latest rate hike https://t.co/sSgbDlDgMh pic.twitter.com/LYX2T0OEtC — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2022

Voor de echte meeschrijvers:

Current market expectations for path of Fed Funds Rate...

-November: 75 bps hike to 3.75%-4.00%

-December: 50 bps hike to 4.25%-4.50%

-Feb 2023: 25 bps hike to 4.50%-4.75%

-Pause

-Rate cuts start in Sep 2023, continue in 2024...



Upward shift of 25 bps today after FOMC statement. pic.twitter.com/kfC6peRe8u — Charlie Bilello (@charliebilello) September 21, 2022

Joh:

The Bank of Japan continued to stand by its ultralow interest rates just hours after the Fed's decision, fueling the yen's slide to another 24-year low https://t.co/Jag2jbhewm — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2022

Ja hoor:

Goldman Sachs has raised its forecast for the Federal Reserve’s pace of interest rate hikes after the latest increase and Chair Jerome Powell’s hawkish signal https://t.co/rKKIN6LhWs — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2022

Ach:

The use of the euro as a global payment currency dwindled last month, reaching the smallest share in more than two years https://t.co/GOQxtFZTMV — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2022

Oh jee?

Meta was sued for allegedly building a secret work-around to safeguards that Apple launched last year to protect iPhone users from having their internet activity tracked https://t.co/IvVxqxiJL7 — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2022

Nog meer Meta, ontslagen?

Breaking: Facebook parent Meta has begun quietly cutting a significant number of staff as it looks to reduce costs by at least 10%, people familiar with the plan say https://t.co/b2I0HI6AMO — The Wall Street Journal (@WSJ) September 21, 2022

Of het ze ook lukt...

Governments are vying for dominance in semiconductors, but why? https://t.co/GPZAJLJ1rj — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2022

We bespioneren elkaar ook helemaal de moeder op deze planeet...

US intelligence agents gained control of parts of China’s telecom network after hacking into a government-funded university, according to the Global Times https://t.co/spa8xu3jhY — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2022

Geen kans:

#Porsche IPO books are multiple times covered just hours after Volkswagen started taking orders for the share sale of iconic of its iconic sports-car maker. What are you doing? — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 20, 2022

Veel plezier en succes vandaag.