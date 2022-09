"Deze winter wordt een regelrechte ramp"

Analist Niels Koerts zit Max Verstappen toe te juichen en dus vervangt Hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz hem. Met marktcommentator Arend Jan Kamp heeft hij een hoop te bespreken. Zo stijgen de rentes, groeien de energierekeningen naar schrikbarende niveaus en is de inflatie nog altijd torenhoog. Dat en meer komt aan bod in deze aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Wat is meer? Hieronder een opsomming: De verzwakkende euro



Mogelijke recessie



Hoge inflatie



Oplopende rentes



Jackson Hole



De haast onbetaalbare energierekeningen



Het ECB-rentebesluit



Het overnamebod van HAL op Boskalis



Het vragenrondje



De beursgang van Porsche

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.