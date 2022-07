AEX start een pietsie hoger, en we letten vooral op rente en inflatie vandaag

Wall Street kwam gisteren gedurende de dag alweer een beetje bij van de eerste schok die het inflatiepercentage vam 9,1% teweeg bracht. De AEX spiegelt dat herstel door straks licht hoger te openen.

Door dat inflatiecijfer wordt inmiddels een 50-50 kans ingeprijsd op een Fed-renteverhoging van een heel procent over twee weken - dat zou de stevigste verhoging in één keer sinds de jaren tachtig zijn.

Gas, inflatie en centrale banken domineren het nieuws, en daarmee ook het beurssentiment, hoewel de uitslagen de laatste tijd beperkt zijn. Het cijferseizoen kan daar verandering in brengen, als duidelijk wordt hoeveel pijn bedrijven nu daadwerkelijk lijden door aanvoerproblemen en inflatie.

In Nederland moeten we het nog even doen met vastgoedbedrijf NSI, dat stijgende huurinkomsten en een winstdalng rapporteert. In Amerika staan vanmiddag voorbeurs twee grotere jongens op het programma, als JP Morgan en Morgan Stanley rapporteren. Jamie Dimon van die eerste bank wil de resultaten nog wel eens gepaard laten gaan met stevige danwel interessante uitspraken.

En hoewel producentenprijzen nooit de impact hebben van consumenteninflatie, is de Amerikaanse PPI van vanmiddag de moeite waard, omdat op dit moment ieder teken van hoge-of-nog-hogere inflatie impact heeft. Consensus is 0,8% maand-op-maand.

Bloomberg meldt - al min of meer bekend - nieuws over ASML:

The Dutch foreign minister confirmed that the Netherlands and US are holding talks on blocking ASML from selling to China technology used in making a large chunk of the world’s chips https://t.co/PQjeyOWUKF — Bloomberg (@business) July 13, 2022

Hoe staan de markten ervoor?

De AEX-future wijst een paar tienden omhoog, maar veel naam mag het niet hebben. Europa opent overwegend vlak.

Azië is gemengd: Japan zo'n 0,6% hoger, China en Hongkong enkele tienden in de min.

De Nederlandse en Duitse rente staan iets hoger dan gisteren op respectievelijk 1,45% en 1,14%

Gaat EUR/USD een nieuwe poging richting pariteit ondernemen? Nu op $1,0022

Goud hangt nog steeds rond in de lagere 1700-regionen en bitcoin komt na twee dagen weer even kijken boven de $20.000

Olie houdt zich voorlopig even koest onder de $100

Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

De vraag is alleen hoe duur het gaat zijn

Gasunie: 'Nederland komt winter door zonder Russisch gas' https://t.co/49NJh4jMwO — FD Nieuws (@FD_Nieuws) July 14, 2022

Het eerste halfjaar was al recordslecht, maar Charlie telt gewoon door

The S&P 500 is down 20.2% in the first 132 trading days of 2022, the 2nd worst start to a year in history. $SPX pic.twitter.com/Z4VGZc2CY4 — Charlie Bilello (@charliebilello) July 13, 2022

Netflix ging er hoger de dag op uit

Netflix teams up with Microsoft for ad-supported streaming tier https://t.co/hIfZPjCNNr — Financial Times (@FT) July 13, 2022

Twitter vs Musk

#Twitter jumps 8% as Hindenburg Research backs Twitter and bets against Elon Musk. “Musk has squandered much of his leverage, largely through misadvised & compulsive tweets,” Hindenburg founder Anderson said. “Twitter has a strong case.” https://t.co/C2YiCzSVME pic.twitter.com/VRLD5ela4a — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 13, 2022

Waar is Xi?

Xi Out Of Public Eye For Extended Period After Hong Kong Visit - BBG https://t.co/FZaqReAflp — LiveSquawk (@LiveSquawk) July 14, 2022

9,1%...