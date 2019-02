ABN AMRO « Terug naar discussie overzicht

ABN Amro doet mee in uitbundige kredietverlening in DuitslandDe kredietverlening aan bedrijven in Duitsland is opnieuw sterk gegroeid en het Nederlandse ABN Amro speelt daar samen met andere buitenlandse banken een steeds grotere rol in.Sinds de invoering van de euro verstrekten Duitse en buitenlandse banken in Duitsland nog nooit zoveel krediet als aflopen derde kwartaal, bleek donderdag uit cijfers van Deutsche Bank. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 steeg het volume met 5,4%.Felix Hufeld, bestuursvoorzitter van de Duitse financiële waakhond BafinHollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbHDe opvallend ruimhartige zakelijke kredietverlening is reden voor de Duitse bankentoezichthouder Bafin om later deze maand een enquête te houden onder honderd banken, aldus de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Volgens de krant is de toezichthouder aangespoord door klachten van Commerzbank over felle concurrentie van buitenlandse banken zoals het Nederlandse ABN Amro en het Franse Crédit Agricole.Commerzbank-cfo Stephan Engels heeft volgens de FAZ regelmatig geklaagd over krimpende kredietmarges in de zakelijke kredietverlening. Dat is deels te wijten aan de historisch lage rentestand maar ook aan de toegenomen concurrentie van buitenlandse banken.Opmars buitenlandse bankenBinnenlandse en buitenlandse banken in Duitsland concurreren fel om de gunst van bedrijven uit de relatief veilige ‘Mittelstand’, de ruggengraat van de Duitse economie. Volgens de analyse van Deutsche Bank hebben binnenlandse kredietbanken in Duitsland marktaandeel verloren aan buitenlandse banken. De kredietportefeuille van buitenlandse banken in Duitsland is in een jaar tijd met 17,3% gegroeid tegenover 2% groei voor de binnenlandse kredietbanken.Ook opvallend is de comeback van de regionale Landesbanken die hun marktaandeel sinds de kredietcrisis van 2008 aanzienlijk hadden zien krimpen. De kredietportefeuille van Landesbanken is in een jaar tijd met 3,5% gegroeid, veruit het beste resultaat sinds de financiële crisis.De uitbundige kredietverlening spreidt zich uit over veel sectoren. Vooral de verwerkende industrie en de dienstensector kregen beduidend meer krediet. Maar ook de kredietverlening aan de automobielindustrie die voor immense uitdagingen staat nam licht toe.Einde krediethausse?Deutsche Bank noemt het ‘opmerkelijk’ dat de kredietverlening zich heeft losgekoppeld van het verzwakkende macro-economische momentum. Maar dat zal niet zo blijven, voorspellen de analisten. De piek in de krediethausse is in zicht. Duitsland gaat door een economische vertraging met potentieel een ‘aanzienlijke achteruitgang’ van de economie.In het derde kwartaal kromp de Duitse economie met 0,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het Duitse BBP groeide in 2018 met 1,5%. Deutsche Bank heeft de prognose voor 2019 herzien naar 1%.Veel van de kleinere kredietinstellingen in Duitsland, waar de Bafin toezicht op houdt, zijn sterk afhankelijk zijn van de marges die een bank behaalt bij het uitlenen van het geld van klanten. Om problemen met wanbetaling in economisch zwakkere tijden te voorkomen, wil de financiële waakhond kwantitatieve overzichten van kredietportefeuilles, kredietratings, looptijden en rentetarieven onder de loep nemen, aldus de FAZ. Ook zal het onderpand achter leningen worden onderzocht.Eurozone trekt ook aanDe kredietverlening in de eurozone blijft nog steeds achter bij die krediethausse in Duitsland maar de kloof is de laatste kwartalen kleiner geworden. Volgens Deutsche Bank is de kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen in de eurozone de laatste tijd ‘aanzienlijk’ toegenomen. Voor de Europese Centrale Bank kan dat een succes genoemd worden. De extreem ruime monetaire politiek was bedoeld om de kredietverlening aan het bedrijfsleven aan te jagen.