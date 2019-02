BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

@A(d)rie en alle anderen, nog de beste wensen. Voorspoed en vooral gezondheid!



@A3, Besi is natuurlijk wel vroeg cyclisch. Als de economie even hapert merkt Besi het het eerst. Voordeel bij dat nadeel (Cruijff), het trekt dan ook weer als één van de eerste aan.



Wat mijns inziens de crux is, is dat we niet weten hoe diep die economische hapering is en hoelang die nog duurt. Wat het aspect tijd denk ik dan eerder in een paar kwartalen dan in jaren.



Dus of de (best zware) afstraffing geheel onterecht is ... de tijd zal het leren.



In ieder geval - op deze 1e januari - een welgemeend suk6 allen!