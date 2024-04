Zwakke orderinstroom voor Besi

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2024 de eigen outlook gehaald, zoals verwacht, maar presenteerde wel een teleurstellende orderinstroom. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de halfgeleiderspecialist uit Duiven.

CEO Richard Blickman zei in een toelichting dat Besi een solide jaarstart kende, in een markt die in een neerwaartse trend zit.

Over de eerste drie maanden van 2024 meldde Besi een 8,3 procent lagere omzet van 146,3 miljoen euro en 127,7 miljoen euro aan nieuwe orders. De analistenconsensus samengesteld door Visible Alpha ging uit van een omzet van 147 miljoen euro, ofwel een daling op kwartaalbasis van net geen 8 procent, en een orderinstroom van 183 miljoen euro.

Vooral de markt voor smartphones en automotive was volgens Blickman zwak. In de eerste markt waren er relatief weinig innovaties en was de Chinese vraag zwak, terwijl in automotive sprake was van overcapaciteit, na een periode van sterke groei in de afgelopen twee jaar. "Ook merkten we een pauze op […] vooral voor 2.5D en 3D applicaties." Besi verwacht dat deze laatste orders in het tweede kwartaal weer terugkeren.

De brutomarge steeg op kwartaalbasis van 65,1 naar 67,2 procent.

Besi verwachtte zelf voor het eerste kwartaal een omzetdaling van 5 tot 15 procent op kwartaalbasis, met een brutomarge van 64 tot 66 procent.

Het bedrijf uit Duiven boekte een nettowinst van 34,0 miljoen euro. Dat was een kwartaal eerder nog 54,9 miljoen euro. Besi heeft echter ook voor ongeveer 15 miljoen euro extra aan beloningen in aandelen uitgekeerd. Hiervoor gecompenseerd bedroeg de winst 49,5 miljoen euro.

Voor het tweede kwartaal voorziet Besi dat de kosten met 15 tot 20 procent dalen, vooral doordat de aandelenbeloningen zullen dalen.

Outlook

Donderdag meldde Besi dat het voor het lopende kwartaal rekent op een grofweg vergelijkbare omzet als in de eerste drie maanden. De brutomarge zal tussen de 63 en 65 uitkomen.

Voor het tweede kwartaal mikken de analisten op een omzet van 200 miljoen euro en een orderinstroom van 186 miljoen euro.