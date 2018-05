TomTom « Terug naar discussie overzicht

Apple men verwacht tegenvallende resultaten voor de X-phone en aangezien de Phones nog steeds de stuwende kracht zijn achter de super resultaten van Apple kan dit wel eens even een kleine sell off geven, @ 150-155 $ over de zomer maanden is het waarschijnlijk één van de meest veilige aankopen aan de beurs.

Apple gaat genereus zijn voor de aandeelhouders met een mix aan dividend en inkoop eigen aandelen, voor dividend is Apple zuinig, inkoop eigen aandelen daarentegen groots.

ze doen dit ook om de wpa te verzekeren, zelfs bij gelijkblijvende winsten als absoluut bedrag gaat bij minder uitstaande aandelen de winst per aandeel omhoog.



Apple is nog steeds niet duur aan 16x de winst, zeker in vergelijking tot een MSFT of Google aan 27-30 x de winst, of een AMZN aan 250 x de winst.

dat komt omdat Apple's enorme winsten voornamelijk gedreven zijn door één onderdeel, de Phones.

Apple moet dan ook spreiden en daar werkt men aan.





heb zelf iets gereduceerd op Apple om de komende maanden op een eventuele dip te kunnen bijnemen

LT nog steeds één van de beste aandelen om in de porto te hebben en dat is al jaren zo.