Wolters Kluwer « Terug naar discussie overzicht

Uitgelicht: sterke resultaten Wolters Kluwer beloondBeleggers blij met dividendverhoging en aandeleninkoop.(ABM FN-Dow Jones)Wolters Kluwer floreerde deze week in een verder wat lauwe AEX dankzij goed ontvangen jaarcijfers, waarbij het databedrijf ruimschoots voldeed aan de eigen verwachtingen en die van analisten. Op een slotstand van 42,87 euro op vrijdag, steeg het aandeel op weekbasis 7,5 procent.CEO Nancy McKinstry was te spreken over het afgelopen jaar en wees op de verdere verbetering van de marges, de kasstroom en de autonome groei. Wolters Kluwer voert een strategie uit waarbij niet-kernactiviteiten worden gedesinvesteerd en overnames worden gedaan die tot meer groei voor het bedrijf moeten leiden. McKinstry benadrukte in een toelichting dat het bedrijf ook in 2018 gefocust blijft op het uitvoeren van deze strategische prioriteiten.Dit betaalt zich duidelijk uit, vonden analisten van Société Génerale, die het koersdoel op Wolters Kluwer deze week met een euro verhoogden tot 43,00 euro. Verder is het positief dat het databedrijf zich ook meer richt op de aandeelhouders, die over 2017 een hoger dividend tegemoet kunnen zien en in 2018 kunnen rekenen op een beloning in de vorm van een aandeleninkooprogramma.Wolters Kluwer is van plan om in 2018 voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen terug te kopen onder een dit jaar aflopend inkoopprogramma. In 2017 kocht het bedrijf als onderdeel van dit sinds 2016 lopende programma voor 300 miljoen euro aan aandelen terug.Over 2017 wordt verder een 8 procent hoger dividend uitgeleerd van 0,85 euro, inclusief een interimdividend van 0,20 euro. Dit interimdividend wil Wolters Kluwer in 2018 verhogen tot 0,34 euro.Cijfers primaOver de gehele linie waren de jaarcijfers goed. De omzet steeg in 2017 zowel bij constante wisselkoersen als autonoom en kwam uit op ruim 4,4 miljard euro, van bijna 4,3 miljard euro in 2016. Bij de afzonderlijke divisies was in het algemeen ook sprake van groei. Het aangepaste operationeel resultaat verbeterde van 950 miljoen tot 1.009 miljoen euro. Verder kwam de aangepaste winst per aandeel tegen constante wisselkoersen 13 procent hoger uit op jaarbasis op 2,32 euro per aandeel. Wolters Kluwer rekende op een stijging van circa 5 procent.Verder verbeterde de aangepaste operationele winstmarge met 60 basispunten tot 22,8 procent. Wolters Kluwer rekende op een verbetering van de marge in een bandbreedte van 22,5 tot 23 procent dus voldeed daarmee aan de eigen doelstelling en overtrof de marktverwachting van 22,6 procent.Analisten van Morgan Stanley spraken van "erg goede resultaten", terwijl Credit Suisse in reactie op de cijfers zijn taxaties bijstelde en het koersdoel met 3 euro verhoogde tot 48,00 euro. Omdat de autonome groei in 2017 sterker bleek dan verwacht, gaan de analisten van de Zwitserse bank ook voor 2018 uit van een sterkere groei. Credit Suisse wees er bovendien op dat het ruim tien jaar geleden was dat Wolters een autonome groei wist te realiseren van meer dan 3 procent. In 2017 kwam de autonome groei voor de terugkerende omzet uit op 4 procent. Met die groei komt Wolters Kluwer op gelijke hoogte met Relx, aldus Credit Suisse, wat een van de hoogst gewaardeerde aandelen is in de sector.Sterke outlookWolters Kluwer verwacht in 2018 een groei van de winst per aandeel van 10 tot 15 procent tegen constante wisselkoersen. Analisten van Société Générale zijn iets conservatiever en rekenen op een winstgroei van 5 tot 10 procent, omdat Wolters Kluwer dit jaar mogelijk te kampen krijgt met valutaire tegenwind.De operationele winstmarge zou op basis van de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 15 uit moeten komen op 22,5 tot 23 procent, van 22,2 procent in 2017 op basis van deze boekhoudnorm. Morgan Stanley vind dat een sterke outlook en ook NIBC was te spreken over de verwachtingen. Analist Johan van den Hooven rekent op een verbetering van de marge met 50 basispunten, wat redelijk conform de verwachting van Wolters Kluwer zelf is.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones Newswires