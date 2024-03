Wolters Kluwer voegt AI-functie toe aan juridische app Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft een nieuwe, door kunstmatige intelligentie verbeterde functionaliteit toegevoegd aan Legisway, een softwareprogramma voor juridische informatie en contractbeheer. Dat maakte het informatiebedrijf maandag bekend. Met de nieuwe functionaliteit kunnen contracten sneller worden geëvalueerd. Gebruikers kunnen hun contractuele verplichtingen efficiënter nagaan en de juridische, reputatie- en commerciële risico's voor hun bedrijf beter beheersen, stelde Wolters Kluwer. "Het gebruik van de eigen AI van Wolters Kluwer om beter zicht te krijgen op contractvoorwaarden biedt tastbare en directe waarde die direct aansluit op de behoeften van onze klanten", stelde Ken Crutchfield, directeur bij de juridische divisie van het bedrijf in de Verenigde Staten. Bron: ABM Financial News

