Beursblik: solide resultaten Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft in 2023 over het algemeen wat beter gepresteerd dan verwacht. Dit oordeelde UBS woensdag in een rapport.

UBS zag in de outlook voor 2024 dat een vergelijkbare groei als in het afgelopen boekjaar wordt verwacht. Daarmee kan de onderliggende omzetgroei opnieuw met circa 6 procent stijgen, in lijn met de consensus. De door Wolters Kluwer verwachte marge voor het aangepaste EBIT-resultaat van 26,4 tot 26,8 procent, verhoudt zich tot de consensus van 26,7 procent en de 26,6 procent die UBS verwacht.

Negatief punt is wat UBS betreft de resultaatsontwikkeling bij Corporate Performance & ESG in het vierde kwartaal, de voorzichtige outlook bij Financial & Corporate Compliance en een lagere cashconversie. Positieve punten in het vierde kwartaal waren Tax & Accounting en de outlook voor Health.

UBS heeft een koopadvies voor Wolters Kluwer met een koersdoel van 155,00 euro.

Wolters Kluwer noteerde woensdag op een lager Damrak 1,1 procent lager op 145,60 euro.