Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Wolters Kluwer stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 135,00 naar 155,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. UBS ziet de marge van het databedrijf op de middellange termijn stijgen. Voor afgelopen boekjaar 2023 voorziet de bank een EBIT-marge van 26,2 procent, maar die kan volgens UBS nog verder omhoog naar 30 procent in 2030. Dat is 2 procentpunt meer dan de oude raming. De bank ziet drie factoren die daarin een rol kunnen spelen. Om te beginnen is de marge bij Corporate Performance & Environmental, Social, and Governance lager dan bij andere bedrijven, omdat Wolters Kluwer momenteel veel investeert in de merken Tagetik en Enablon. Deze vormen een hoofdbestanddeel van de divisie. Ten tweede denkt UBS dat Wolters Kluwer met kunstmatige intelligentie de omzet kan laten groeien zonder al te veel personeelsuitbreiding. Ten derde liggen de marges in cloudproducten die Wolters Kluwer aan klanten levert hoger. Bijna de helft van de software-omzet van de onderneming komt inmiddels uit de cloud. Voor 2024 gaat UBS uit van een autonome groei van 6,2 procent. De analistenconsensus gaat uit van een groei van 5,8 procent. Wolters Kluwer noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,9 procent hoger op 134,30 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.